RUGBY. Les Rochelais à la Croisée des Chemins : Un Match Critique pour Leur Avenir en Champions Cup ?

Battu par le Leinster lors de la 1ère journée de Champions Cup, le Stade Rochelais se déplace chez les Stormers samedi. Un match qu'il faut bien négocier.

Battu pour la première fois par le Leinster après trois succès de rang face aux Irlandais, les Rochelais sont dans une position inconfortable au classement de la poule 4 avec seulement un point au compteur. Une poule qui, on le rappelle, est aussi composée de Leicester, Sale et des Stormers.

Ce samedi, les Maritimes se déplacent justement sur la pelouse des Sud-Africains. Lesquels ont également été battus lors de la première journée. Ils auront donc à coeur de s'imposer à domicile. Et ça tombe bien puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matchs à la maison et restent sur deux succès de rang cette saison.

89 Les Stormers ont réalisé 89 courses lors de leur match d’ouverture contre les Leicester Tigers. Une seule équipe a fait moins bien.

La tâche des hommes de Ronan O'Gara s'annonce pour le moins difficile avant d'accueillir Leicester puis d'aller défier les Sharks de Sale, larges vainqueurs du Stade Français. Dans cette poule très relevée, tous les points vont compter. Et une seule victoire à la maison, sous réserve de s'imposer face aux Tigers pourrait ne pas suffire pour la qualification.

Pour rappel, les quatre clubs les mieux classés de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale. C'est certes plus permissif, mais ce n'est pas non plus une garantie. De plus, il est important d'être bien classé pour obtenir un tirage favorable pour les 8es de finale.

L'EPCR nous explique en effet que "tous les clubs seront ensuite classés par ordre décroissant, d'abord en fonction de leur position dans leur poule, puis en fonction du nombre de points de classement qu'ils auront accumulés, afin d'établir un classement général de 1 à 16."

La meilleure équipe de la phase de poules affrontera donc à la maison celle qui aurait été classée au 16e rang. Faire partie du Top 8, c'est l'assurance de jouer ce premier match couperet devant son public. Et on connaît l'importance d'une réception dans cette coupe des champions. D'autant que les huitièmes de finale seront joués en une seule manche.

Ce samedi, la victoire n'est donc pas obligatoire dans les faits. Mais un nouveau revers aurait à n'en pas douter un effet négatif sur les Maritimes qui défendent leur titre. La réception de Leicester ne sera pas une partie de plaisir le 14 janvier prochain tout comme le déplacement à Sale.

Ce qui est frustrant, c'est qu'on voulait bien entrer dans cette compétition, il faut qu'on relève la tête, qu'on bascule vite, la compétition est loin d'être terminée. Sur le contenu, heureusement qu'on progresse de semaine en semaine, ça montre qu'il faut qu'on en fasse plus. (Pierre Bourgarit, capitaine de La Rochelle, via l'EPCR)

Une chose est sûre, le Stade Rochelais est (encore plus ?) sous pression. Les Maritimes sont les seuls à ne pas avoir marqué d'essais lors de la première journée. Ils doivent élever leur niveau de jeu. "Le taux de réussite de La Rochelle sur la ligne d’avantage a été le plus bas de toutes les équipes le week-end dernier (21,2%)", indique l'EPCR.