RUGBY. 6 Nations. Affrontement titanesque en Ecosse : la composition du XV de France avec Bielle-Biarrey

Découvrez la composition du XV de France pour le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse qui aura lieu samedi. Les Bleus doivent réagir après l'Irlande.

Battu par l'Irlande, le XV de France est à la relance. Ce samedi, les Bleus de Galthié défient l'Écosse à Murrayfield. Un match qui n'a rien d'une ballade tranquille sur les hauteurs d'Édimbourg. Les Tricolores sont attendus au tournant et doivent montrer un autre visage.

La suspension de Paul Willemse après son carton rouge reçu à Marseille a obligé l'encadrement à changer ses plans. Comme attendu, Cameron Woki sort du banc et sera titulaire en deuxième ligne aux côtés de Paul Gabrillagues. Alexandre Roumat prend place chez les finisseurs. RUGBY. XV de France. Paul Gabrillagues Surpasse les Anglais, pourquoi est-il le défenseur parfait pour le 6 Nations ?Pas d'autres changements dans le paquet d'avants titulaires. Lesquels devront être beaucoup plus agressifs en Ecosse que face à l'Irlande. On note la présence de Sébastien Taofifenua chez les remplaçants. Les Bleus ne pourront pas se permettre d'attendre sous peine de perdre la ligne d'avantage et de voir les 3/4 écossais briller.

Derrière, Fabien Galthié fait confiance à sa charnière bordelaise Lucu/Jalibert. Cette dernière devra cependant se montrer beaucoup plus entreprenante dans le jeu et dans ses choix. Brillants en club, les deux demis ont le talent et l'expérience pour éclipser leurs vis-à-vis samedi. TOURNOI DES 6 NATIONS. ECOSSE/FRANCE : Rory Darge, chef des Highlands et roi du solLa paire Danty/Fickou est aussi reconduite au centre malgré les critiques. Ils auront à coeur d'y répondre sur la pelouse aussi bien en attaque qu'en défense face à une paire Jones/Tuipulotu qui ne leur fera pas de cadeaux.

Si Ramos conserve sa place à l'arrière, il y a du changement à l'aile. Non pas du côté de Damian Penaud, qui est plus que jamais en course pour devenir le meilleur marqueur d'essais du XV de France, mais de celle de Yoram Moefana. FRANCE/ECOSSE. Penaud vs Van der Merwe : qui du pur sang français ou du Shire écossais domptera l'autre ?Le Bordelais est remplacé par son coéquipier à l'UBB Louis Bielle-Biarrey. Ce sera une première pour lui dans le Tournoi des 6 Nations face à une nation qui lui avait porté bonheur. Il avait en effet inscrit son premier essai international avec les Bleus face aux Écossais l'été dernier avant le Mondial.