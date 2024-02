FRANCE/ECOSSE. Penaud vs Van der Merwe : qui du pur sang français ou du Shire écossais domptera l'autre ?

Damian Penaud (36 essais en 49 sélections) et Duhan Van der Merwe (23 essais en 35 sélections) se retrouveront dans le même couloir ce samedi. Toujours signe d'un match prolifique.

Se rend-on bien compte de ce qui nous attend ? A force de le voir, et donc de s’y habituer, peut-être ne prenons-nous plus la mesure du degré d’excitation de ce duel. Pour la 5ème fois de leur carrière, Damian Penaud et Duhan Van der Merwe vont bel et bien s’affronter directement en sélection, ce samedi, à Murrayfield. Pour une opposition tout feu tout flamme.

VIDEO. 6 Nations. Encore un Essai pour Damian Penaud avec le XV de France (et il fait du bien !)

De notre côté, on jure qu’on attend toujours de voir les deux athlètes dans le même couloir, chaque année. Il faut dire qu’en dire qu’en 4 fois, le grand blond écossais et le pur sang français ont scoré à 4 reprises chacun.

ANALYSE. Quelles solutions pour les Bleus afin de contrer le colosse Duhan Van der Merwe ?

D’ailleurs, un détour par les chiffres : dans la capitale du pays des Highlands, ce sont tout simplement les deux 3/4 les plus en forme (comptablement) participant à ce tournoi des 6 nations qui vont s’affronter. Depuis 2 ans, Damian Penaud ne faiblit pas et affiche un stratosphérique bilan de 21 essais sur ses 15 titularisations cette saison. Et même 14 réalisations sur ses 10 dernières capes en Bleu. Unique.

VIDÉO. A 45 jours du Tournoi, Duhan Van der Merwe marche sur le Castres Olympique en mode bourrin

En face de lui, le plus bodybuildé des ailiers de l’Alba culmine à 11 essais en 16 matchs cette saison, et plus largement 23 essais en 35 sélections (0,66 de ratio) après son doublé face au Pays de Galles le week-end dernier. Nul doute que dans un duel aussi chiffré, les deux phénomènes physiques (1m90 et 97kg pour Penaud, 1m93 et 106kg pour son homologue) voudront planter. Et marquer leur territoire.

Le record en ligne de mire ?

D’autant que le trublion bordelais (0,73 de ratio) n’est, on le rappelle, plus qu’à 2 longueurs du record trentenaire de Serge Blanco, et ses 38 essais en Bleu. Et prêt à rejoindre le Pelé du rugby dès ce samedi ?

TOURNOI DES 6 NATIONS. ECOSSE/FRANCE : Rory Darge, chef des Highlands et roi du sol

"Ça va arriver, certainement. Il va le dépasser. Damian est un joueur qui aime les espaces, si on joue à notre niveau, nos ailiers vont marquer des essais", assurait Thomas Ramos en conférence de presse, comme rapporté par ActuRugby.

RUGBY. 6 Nations. Pourquoi le XV de France doit s'inspirer de son succès en 2022 pour battre l'Ecosse ?

Et si le principal intéressé n’y prête pas une grande attention, on jurerait que les Bleus, eux, signeraient tout de suite pour que "cheval" score deux fois. Comme en 2022, lorsque la France en avait mis 40 aux Scots chez eux. Un jour où tout puissant qu’il est, Duhan Van der Merwe n’avait pu que constater l’étendue des dégâts…