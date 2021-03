ANALYSE. Quelles solutions pour les Bleus afin de contrer le colosse Duhan Van der Merwe ?

Grand, rapide, puissant, Van der Merwe représente probablement le plus gros danger offensif pour les Bleus ce soir. Dès lors, comment le contrer ? Explications.

Si les Ecossais servent le solide Duhan van der Merwe face aux Bleus, ça peut faire mal

Il est costaud comme un boeuf, dispose d'un raffut de folie, brise autant de plaquages que Jean Castex d'espoirs chaque jeudi et déboule comme un cheval de course dans les couloirs. Antoine Dupont ? Hé oh, certes Toto est un phéno', mais ne vous faîtes pas aveugler, on parle là d'un grand blond, ailier de son état et même... passé par Montpellier. Vous l'avez ? Duhan Van der Merwe, "himself". Depuis le début du Tournoi, le Sud-Africain d'origine cartonne avec l'Ecosse, en témoignent ses 3 essais en 4 matchs ou ses 432 mètres parcourus ballon en main. À 25 ans et moins de 6 mois en sélection, le garçon au visage poupon en est même déjà à 6 essais en 9 sélections avec le XV du Chardon... Fort !