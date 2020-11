Si les Ecossais servent le solide Duhan van der Merwe face aux Bleus, ça peut faire mal

International U20 avec l'Afrique du Sud, Duhan van der Merwe s'est révélé en Ecosse. Il représente à présent le XV du Chardon et pourrait faire des dégâts dimanche.

Dans la famille van der Merwe, je voudrais Duhan, ailier de la formation d'Édimbourg et tout récent international écossais. On précise car son grand-frère Armand Hendrik Petrus, alias Akker, joue aussi au rugby. Mais lui a choisi de défendre les couleurs de son pays natal, l'Afrique du Sud, car il n'évolue pas en Premiership du côté de Sale. Les frérots n'ont d'ailleurs jamais joué ensemble chez les pros que ce soit en Afrique du Sud ou en Europe. Akker a fait un passage au Racing 92 (2 matchs) en 2015/2016 et Duhan à Montpellier. En 2016/2017, il avait participé à quatre matchs et marqué trois essais. Pas mal quand on sait qu'il n'a été titulaire qu'à une seule reprise avec le MHR. Il n'avait finalement pas été conservé par le club héraultais... pour le grand bonheur d'Édimbourg.

Dès sa première saison en Écosse, Duhan (1m93, 106 kilos) a marqué dix essais en 18 matchs joués toutes compétitions confondues. L'année suivante, rebelote avec dix réalisations en 23 rencontres, dont 9 en Pro 14. Son meilleur total date de 2019/2020 avec 11 essais au compteur en 19 participations. Mais ce n'est pas uniquement pour ses essais qu'il a été élu meilleur joueur de la saison par ses pairs. Le joueur de 25 ans a impressionné tout l'exercice et dominé plusieurs catégories offensives : défenseurs battus (76), mètres réalisés (906), franchissements (31). Le site theoffsideline rapporte également qu'il a battu son propre record de défenseurs battus par match (5,3) établi en 2017/18 avec 5,6. Au moment de recevoir ce prix, Duhan disait se sentir extrêmement privilégié. Pour la petite histoire, il porte ce prénom en hommage à un chanteur folk non pas écossais mais irlandais suite à un voyage de ses parents dans la Verte Érin.