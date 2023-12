VIDÉO. A 45 jours du Tournoi, Duhan Van der Merwe marche sur le Castres Olympique en mode bourrin

Le survitaminé Duhan Van der Merwe (1m93 pour 106kg) a inscrit un doublé face à Castres, dont un essai dans son style. A 14 tout le match, le CO peut avoir des regrets.

Traditionnellement, Castres ne joue pas la coupe d’Europe à fond. Cette saison encore, le club tarnais - qui n’a pas un effectif forcément aussi riche que les autres cadors du championnats - profite de la parenthèse européenne pour faire souffler certains de ses cadres.

RÉSUME VIDÉO. 66 points et une orgie de jeu : Toulouse atomise les Harlequins dans le match de l’annéeEt après une belle victoire face aux Scarlets à la maison, les Olympiens se sont inclinés assez nettement sur la pelouse d’Edimbourg, avec une équipe très remaniée justement, surtout devant. Si le score final n’est pas si large (34 à 21), c’est que deux essais tardifs du CO l’ont réduit. Pourtant, à la pause, Castres était déjà mené 27 à 7…

TOP 14. Le remuant Pierre Popelin, symbole d'un Castres Olympique tourné vers l'offensiveEt pour cause, le CO s’est battu avec ses armes avec avoir été réduit à 14 pendant 70 minutes suite au carton rouge infligé au centre Adrea Cocagi. D’ailleurs, les coéquipiers d’Adrien Seguret ont souvent été pris à défaut sur les extérieurs, ensuite. Logique, me direz-vous…

RESUME VIDEO. Enfoncé par l'Ulster, le Racing 92 en Eaux troubles en Champions CupAlors, que retenir de ce déplacement assez anecdotique de l’actuel 3ème du Top 14 dans la capitale écossaise, pour l’amateur de rugby ? Eh bien qu’à 45 jours du coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations, certains internationaux écossais sont en forme. A l’image de l’un des plus connus : Duhan Van der Merwe.

Un déboulé comme il les aime



Personne n’a oublié l’essai exceptionnel du survitaminé ailier d’origine sud-africaine face à l’Angleterre l’an dernier, lors de la 1ere journée du Tournoi justement. Des réalisations du genre, VDM en a inscrit une bonne poigne dans sa carrière, même si celle-là reste probablement la plus belle.

Et s’il n’est pas dans la forme de sa vie depuis le début de la saison, on sait que le frère d’Akker monte souvent en régime à l’approche des compétitions européennes et internationales. Face à Castres, l’ancien montpelliérain a donc inscrit un doublé histoire de commencer à faire monter la sauce.

VIDEO. Exploit MAGISTRAL ! Van Der Merwe a fait l'amour à la défense de l'Angleterre sur 60m !S’il a pu inscrire le premier en marchant, le second, en revanche, est du pur Van der Merwe dans le texte : des cannes, du peps et un cul alors qu'une passe s'imposait. Servi dans le dos sur une attaque classique pour aller chercher le couloir opposé, l’homme aux 21 essais avec l’Ecosse a finalement gardé en feintant la passe, a pris le trou grâce à sa vitesse avant d’enfoncer le pauvre Nathanael Hulleu, valeureux mais pas équipé pour arrêter cet athlète (1m93 pour 106kg) pas comme les autres. Et alors que VDM avait l'autre ailier Wes Goosen complètement démarqué. Bons baisers de Duhan…