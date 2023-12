RÉSUME VIDÉO. 66 points et une orgie de jeu : Toulouse atomise les Harlequins dans le match de l’année

Comme annoncé, le match entre les Harlequins et Toulouse fut ô combien spectaculaire. Et a largement tourné en faveur des Toulousains.

On s’était mouillé, la semaine passée, en arguant que la rencontre entre les Harlequins de Marcus Smith et le Stade Toulousain d’Antoine Dupont serait très probablement le match le plus spectaculaire de la saison. Certains s’était moqué d’un titre interrogatif, d’autres avaient évoqué un angle racoleur, mais force est de constater que pour suivre les deux équipes de (très) près, on savait à peu près ce qu’on disait…

Ce dimanche, au Stoop de Londres, spectateurs et téléspectateurs ont donc eu le droit à une orgie de jeu. Comme un cadeau de Noël avant l’heure : à quelques encablures de Twickenham, on a donc vu 67 points et 10 essais , tous plus beaux les uns que les autres, alors qu’on ne compte plus le nombre de longues séquences de cette partie ou d’actions digne des meilleures soirées du Super Rugby . A l’image de cette réalisation de Pierre-Louis Barassi , à l’issue d’une contre-attaque instiguée par Kinghorn, prolongée par le relai de Ramos, magnifiée par la percée de Dupont.

Ou celui de Matthis Lebel , en sortie de touche à la suite d’une combinaison avec le génial Peato Mauvaka . Comme un air de déjà-vu, les jours de Champions Cup, du côté de Toulouse…

Bref, dans le même temps, les Hauts-Garonnais sont donc leader de leur poule et ont engrangé une sacrée confiance collective avant d’être rebasculer sur le Top 14 pour la toute fin d’année. En ce sens-là, en conférence de presse et comme relaté par Rugbyrama, Ugo Mola remerciait aussi les Harlequins de n’avoir jamais fermé le jeu malgré l’ampleur du score, donnant lieu à un match plaisant de bout en bout.

La balade toulousaine face aux Harlequins a ravi les supporters : ''Ce genre de Stade Toulousain est incroyable'' "Oui, mais c'est aussi le rugby avec lequel on est parfois en mesure de marquer nos adversaires. (…) Mettre cinquante points aux Harlequins, c'est beaucoup, et il faut reconnaître qu'ils n'ont pas fermé le jeu et sont restés dignes de leur réputation. Quand les deux équipes ont envie de jouer au rugby, on y voit plus clair." Mettre cinquante points aux Harlequins, c'est beaucoup, et il faut reconnaître qu'ils n'ont pas fermé le jeu et sont restés dignes de leur réputation. Quand les deux équipes ont envie de jouer au rugby, on y voit plus clair."

en termes d'état d'esprit ... " (…)"C'était vraiment "coup pour coup". On revient en début de deuxième mi-temps, on marque, puis ils marquent dans la foulée. On a des sorties de camp qui ne sont alors pas à la hauteur d'une équipe qui maîtrise son sujet. On doit mieux maîtriser les basiques mais il n'empêche qu'avec ce rugby-là,