La balade toulousaine face aux Harlequins a ravi les supporters : ''Ce genre de Stade Toulousain est incroyable''

Ce samedi, le Stade Toulousain se déplaçait sur la pelouse des Harlequins dans la cadre de la deuxième journée de Champions Cup avec un succès bonifié au bout.

Allez, pour 9 orteils en huitième. Faites vous plaisir et déroulez. #HARST — Aurenges (@Aurenges) December 17, 2023

Ils prennent la touche face à Toulouse ahahahah ils sont nouveaux ou quoi ? Quelle idée saugrenue #HARvTOU #HARST — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) December 17, 2023

L'entame de match a été tout à l'avantage des Anglais qui ont mis les Toulousains sous pression dans leur camp.

Catastrophique le début de match de Dupont #HARST — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) December 17, 2023

Enorme réalisme des visiteurs qui ont marqué le premier essai.

Bien mérité cet essai Toulousain qui part d'un splendide talonnage à la main anglais non sifflé dans un ruck #HARST #HARvTOU — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) December 17, 2023

La paire Ahki-Barassi ça commence à bien s'entendre 🤩 😍.#HARST — Tara Feyt (@TaraFeyt) December 17, 2023

Réponse immédiate des Harlequins.

On avait pas un 10 qui défendait les années précédentes ? #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Toujours bon en défense le Toto Ramos#HARST — caillou (@aure_vrd) December 17, 2023

Trois essais en moins de 15 minutes !

Toulouse a été réduit à 14 après le jaune adressé à Ahki.

Parce que c'est tête contre tête ce sera jaune. Ahki est bas quand même sur ses appuis #HARST — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) December 17, 2023

Donc Pita était vraiment parti pour nous sortir une MASTERCLASS et il a fallu que ça arrive ? Heureusement seulement un jaune #HARST — Ana ❤️🖤 (@knownfireorigin) December 17, 2023

#harst Dupont .. t'es à 14, tu prends la marée, t'es dans tes 5 mètres , personne n'est placé.. tu es capitaine et expérimenté : tu calmes le jeu et perds un peu de temps .. non ? — Eric F. (@eric_blue13) December 17, 2023

Pas habituée à voir des Anglais jouer si vite 😅.#HARST — Tara Feyt (@TaraFeyt) December 17, 2023

Le jeu est trop rapide pour l’arbitre !!! #HARST — greg cheveau (@gregstc) December 17, 2023

C’est moi ou il y a aucune ambiance ?? #HARST — lolo 🇫🇷🏔 (@lolo118131) December 17, 2023

Cette aisance technique de Mauvaka c’est quand même quelque chose, il est au-dessus #HARST — Mickael (@MickaelTw) December 17, 2023

Bonne gestion de cette infériorité, grosse défense #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

L'évacuation du joueur des Quins a été préjudiciable pour le rythme du match.

Bon on se fait un peu chier non depuis 10 mins #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Ugo Mola venant négocier la prise en compte des 2 minutes pour le protocole commotion de Ahki. #HARST pic.twitter.com/s1aI0OLEDh — peperehonni – @peperehonni.bsky.social (@peperehonni) December 17, 2023

Alors le match est bien redescendu suite à cet arrêt…#HARST — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) December 17, 2023

Dupont et Smith ils ont un défi sur qui commettra le plus d'erreurs d'inattention ? #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

C'est quand même dommage, ces deux équipes sont capables d'actions absolument fantastiques mais elles font bêtise sur bêtise offensivement.#HARST — Tara Feyt (@TaraFeyt) December 17, 2023

On les met tellement facilement à l'amende quand on tient le ballon y a pas de besoin de surjouer comme ça #HARST — Lord Byron (@BrooklynWoo) December 17, 2023

Soit le ballon a été recouvert de bave d'escargot, soit le niveau technique n'est pas terrible du tout depuis la sortie du 2e ligne des Quins sur civière #HARST #ChampionsCup — Anthony Tallieu (@ATofficiel) December 17, 2023

Toulouse a fait le break avant la pause avec un nouvel essai par Mauvaka.

VOILA !!!!

Enfin on marque, ça faisait 10 minutes qu'on dominait clairement

Ca joue bien et ça se fait plaisir, bravo ! 🤩#HARST — Lucas | 22🏆 (@Lerourou1) December 17, 2023

Delibes c'est retour gagnant pour le moment #HARST — ToulouseSportFR (@ToulouseSportFR) December 17, 2023

#harst et oui.. jouer simple , soutenir, passer , cadrer , sans fioritures , et ça devrait largement suffire . 🔴⚫ — Eric F. (@eric_blue13) December 17, 2023

L'écart a cependant été réduit juste avant les citrons par les locaux.

#HARST facile le rugby pour les anglais tu es au sol tu as le droit de te relever en étant tenu, les en avants, les écrans, les écrans chaque maul c’est une dinguerie — Stade 🔴⚫️ (@LenoirYann41) December 17, 2023

#harst notre ST sur courant alternatif .. on devrait être à l'abri tranquille à la mi temps ..jouons simple mais sans oublier de défendre !! — Eric F. (@eric_blue13) December 17, 2023

#HARST bien lebel avec cette course pleine d’envie !!! On la connaît cette combinaison !!! — Stade 🔴⚫️ (@LenoirYann41) December 17, 2023

Début de deuxième période idéale pour Toulouse qui a marqué dès l'entame par Lebel.

Qu'est-ce que j'aime cette combi ! 😍#HARST — Tara Feyt (@TaraFeyt) December 17, 2023

Elle est défendable en l'état actuel des règles cette combi ? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on là fait correctement ça marque au bout #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

On m'expliquait que Cardiff était faible. Mais quand on joue comme ça, c'est difficilement défendable.

#HARST — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) December 17, 2023

Une fois de plus, la réponse a été immédiate de la part des Anglais.

Et encore une fois on se sort mal de notre camp, et encore une fois on les laisse espérer #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Putain c’est pas possible! On marque et on se fait avoir deux minutes après #HARST — vlvrd (@valverdejohan) December 17, 2023

L'ESSAI DE ZINZINNNNNN ON EST INJOUABLES #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Bon et maintenant on peux arrêter de se prendre un essai derrière bordel, degagez direct dans leurs camps là #HARST — Florent (@Fl0_Vincent) December 17, 2023

Mdr Neti il sait faire ce genre de passes ? Tellement improbable, mais dès que y’a du désordre cette équipe est fabuleuse. #HARST — Yohan Lemaire (@YohanLemaire2) December 17, 2023

A chaque match de CE on échange Mathis Lebel contre son cousin non ? #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Anecdotique mais il est plaisant d'avoir normalisé la présence de femmes dans les teams arbitres. Sans qu'on en fasse tout un évènement.

Anecdotique mais plaisant. #HARST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) December 17, 2023

Imaginez le cardio qu'il faut pour tenir ce genre de séquence #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Le temps de jeu effectif de ce match va être zinzin #HARST #HARvTOU — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) December 17, 2023

Si la première période a connu un gros temps faible, le second acte s'est joué sur un rythme fou.

Quand même quelques fautes bien débiles sur ce match #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

Bahaha Meafou qui execute Smith #HARST — Carabinou (@Denssss31) December 17, 2023

#HARST on est absolument incroyable aujourd’hui !!!! Imaginez quand on sera au complet ! — Stade 🔴⚫️ (@LenoirYann41) December 17, 2023

Imprenables. Depuis 2 matchs on est juste imprenables.

Clignez pas des yeux, dès Janvier c'est terminé. #HARST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) December 17, 2023

Imprenables. Depuis 2 matchs on est juste imprenables.

Akhi barassi incroyable encore aujourd'hui #HARST — Florent (@Fl0_Vincent) December 17, 2023

Bien qu'indisciplinés, les Toulousains ont pris la mesure de leurs adversaires pour s'imposer avec le bonus offensif lors de cette deuxième journée de coupe des champions.

Il y a le ST en top 14 et le ST en HCUP… wow 🤯 #HARST #HARvTLS — Meilleur Bosman  (@MeilleurBosman) December 17, 2023

Leur mettre 40 pions chez eux c’est quand même pas rien … bravo 👏👏👏 #HARST — Marc (@Marc_Loca) December 17, 2023

LA DÉMONSTRATION EST TOTALE#HARST — Lucas (@LaGonfleOrange) December 17, 2023

Voir des anglais prendre 40 point a domicile face a des français, c'est toujours une agréable sensation #HARST pic.twitter.com/BNSNz0TpKM — Romain Carla (@CarlaRomain) December 17, 2023