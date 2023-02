VIDEO. Exploit MAGISTRAL ! Van Der Merwe a fait l'amour à la défense de l'Angleterre sur 60m !

L'ailier de l'Ecosse Van Der Merwe a inscrit un sublime essai à l'Angleterre ce samedi à Twickenham dans le Tournoi des 6 Nations. Un exploit personnel magistral.

Duhan where are you going?! pic.twitter.com/9PcWnuuToU — Rucked Magazine (@rucked_mag) February 4, 2023

A-t-on déjà vu le plus bel essai du 6 nations ? Cette réalisation de Van Der Merwe pour l'Écosse sera à n'en pas douter dans la short list au moment de voter. Ce samedi, l'Ecosse affrontait l'Angleterre à Twickenham dans le Tournoi des 6 Nations. Le XV du Chardon a très bien démarré cette rencontre avec un essai de Jones. Si les Anglais ont réagi, les visiteurs n'ont pas manqué l'occasion d'en remettre une couche. Cependant, rien n'était fait lorsque l'ailier d'origine sud-africaine a récupéré le cuir dans son camp. Mais le puissant joueur du Chardon a senti le coup et mis les cannes. Grâce à sa vitesse et à ses appuis dévastateurs, il a mystifié plusieurs défenseurs avant de planter un essai magistral !