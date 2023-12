RESUME VIDEO. Enfoncé par l'Ulster, le Racing 92 en Eaux troubles en Champions Cup

Le Racing 92 a concédé un nouveau revers en Champions Cup ce samedi sur la pelouse de l'Ulster. Les Franciliens ont subi la puissance de l'Ulster.

RESUME VIDEO. Des Rêves de Gloire Compromis pour le Stade Rochelais Après une Nouvelle DéfaiteLes choses se compliquent pour le Racing 92 en Champions Cup. A l'instar du Stade Rochelais, les Franciliens ont subi ce samedi une deuxième défaite en autant de match dans cette coupe des champions. Ils pointent à la 5e place de leur groupe avec deux points au compteur. Rien n'est encore fait pour qualification mais il faudra terminer dans les quatre pour voir les 8es.

Cela passera par un déplacement à Bath duquel il faudra ramener des points et surtout par un succès bonifié face à Cardiff. Pour cela, il faudra être beaucoup plus incisif en attaque et surtout solide en défense. Après les 31 unités encaissées à domicile face aux Harlequins, les Racingmen ont pris l'eau samedi devant leur ligne.

En effet, les Irlandais ont usé et abusé des pénalités jouées à la main et fait parler leur puissance à quelques mètres de l'en-but pour passer la ligne de craie en force. Indisciplinés avec 12 pénalités concédées, les visiteurs ont donné trop de munitions à leurs adversaires.

Lesquels n'en demandaient pas tant pour faire sauter le verrou défensif francilien. 21 plaquages manqués pour le Racing 92 et autant de défenseurs battus par l'Ulster, c'est beaucoup trop à ce niveau pour espérer l'emporter, surtout à l'extérieur. "L’Ulster a très bien attaqué et de notre côté, nous avons manqué de rigueur, de consistance", a commenté Stuart Lancaster via le Midi Olympique.

Le technicien anglais est lucide sur la performance de ses ouailles : le chemin est encore très long. Non seulement ils n'ont pas été aussi efficaces sur leurs occasions mais ils ont aussi fait de mauvais choix, selon l'ancien sélectionneur de l'Angleterre.

Si Nolann le Garrec s'est vu refuser un essai dans le premier acte avant de marquer à la 29e, les visiteurs ont mis beaucoup trop de temps à réagir. Les deux réalisations de Janick Tarrit à la 55e puis à la 65e sont arrivées bien trop tard pour changer le résultat final. À ce moment-là, les Irlandais menaient 28 à 5.

Bien évidemment, rien n'est fait quant à la qualification. Lancaster de rappeler que ces mêmes joueurs de l'Ulster avaient vu les 8es l'an passé avec un seul succès. Néanmoins, il est important d'engranger le plus de points possible pour hériter d'un adversaire moins coriace en déplacement. A l'heure actuelle, jouer un 8e à la maison semble compromis pour le Racing 92.