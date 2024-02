RUGBY. XV de France. Paul Gabrillagues Surpasse les Anglais, pourquoi est-il le défenseur parfait pour le 6 Nations ?

Paul Gustard, ancien adjoint au sein de l'Angleterre désormais à Paris, estime que le deuxième ligne du XV de France est le défenseur parfait dans le 6 Nations.

RUGBY. 6 Nations. La Bataille de Murrayfield : Enjeux et Stratégies du Choc Ecosse/France selon la presse étrangèreWillemse suspendu, Flament et Meafou pas encore aptes, Taofifenua blessé, le staff doit composer en deuxième ligne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la qualité dans la cage pour suppléer les absents. Tandis que Posolo Tuilagi sera sur le banc, Cameron Woki va en sortir pour former la deuxième latte aux côtés de Paul Gabrillagues.

Le joueur du Stade Français a fait son retour sur le pré au niveau international la semaine dernière à Marseille après plusieurs années d'absence chez les Bleus. Il n'avait plus joué depuis 2019 et la Coupe du monde au Japon. Vendredi dernier, il s'est même fendu d'un essai. Pourtant, ce n'est pas forcément là qu'on attend le deuxième ligne parisien sur la pelouse. RUGBY. 6 Nations. Pourquoi le XV de France doit s'inspirer de son succès en 2022 pour battre l'Ecosse ?En effet, Gabrillagues fait partie de ceux qui aiment le chocolat comme on dit. Il ne rechigne pas à aller chercher le contact, surtout en défense. Ce n'est pas une surprise si Paul Gustard, ancien adjoint au sein du XV de la Rose et désormais à Paris, le considère comme le défenseur parfait pour le 6 Nations. Interrogé par Planet Rugby, il a aussi mentionné l'Italien Juan Ignacio Brex et le Gallois Tommy Reffell. Mais son choix s'est arrêté sur le Tricolore.

"Gustard a expliqué que Gabrillagues coche les cases dans les deux aspects de la défense qui font de lui un parfait défenseur", note le média anglo-saxon. Premier aspect : la capacité défensive avec la lecture du jeu, le fait de trouver des espaces dans la défense, la poursuite sous les coups de pied, le replacement et le fait de ralentir les ballons. Second aspect essentiel : le plaquage et son efficacité, sans oublier l'attitude après le geste. RUGBY. Défait mais Pas Vaincu ? Pourquoi le XV de France N'a Pas Dit Son Dernier Mot dans le 6 NationsSi le deuxième ligne tricolore a traversé plusieurs années sans porter le maillot tricolore, Paul Gustard ne tarit pas d'éloges à son sujet et le place parmi les meilleurs à son poste au sein des joueurs qu'il a entrainés. Devant certains joueurs anglais. S'il l'a choisi, ce n'est pas seulement parce qu'il le coache au Stade Français, mais parce que les stats parlent aussi en sa faveur. Il est dans le top quatre en Top 14 en termes de plaquages dominants, il est dans le top six pour le total des plaquages, avec trois matchs de moins que la concurrence.

"Il est également parmi les quatre premiers au niveau des ballons volés en touche, donc défensivement, la pression sur l'alignement et son rythme de travail réel sont sans égal. Lui et Courtney Lawes sont probablement les deux meilleurs deuxièmes lignes que j'ai jamais entraînés, et j'ai entraîné Maro Itoje, Steve Borthwick et George Kruis, pour n'en nommer que trois", lance le technicien.

"Paul apporte tout ce que je recherche dans son éthique de travail, son énergie, son envie et son application". Nul doute que ce sont des qualités que le staff du XV de France a aussi décelé chez lui. Reste à savoir s'il saura saisir sa chance en l'absence des habituels titulaires dans la cage pour s'installer durablement dans la rotation et pourquoi pas revivre une nouvelle Coupe du monde à l'horizon 2027 en Australie.