RUGBY. Défait mais Pas Vaincu ? Pourquoi le XV de France N'a Pas Dit Son Dernier Mot dans le 6 Nations

Le XV de France s'est incliné face à l'Irlande lors de la première journée du 6 Nations. Mais tout n'est pas perdu pour autant pour le gain du Tournoi.

En s'inclinant dès la première journée face à l'Irlande, le XV de France a dit au-revoir à ses espoirs de Grand Chelem dans le 6 Nations. Les Bleus de Fabien Galthié ne rééditeront pas la performance de 2022. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'ils doivent baisser les bras.

Si certains observateurs estiment que le Tournoi est déjà perdu et qu'il faut désormais lancer des jeunes en vue de la prochaine coupe du monde, le staff ne l'entend pas de cette oreille. Le sélectionneur et ses adjoints devraient en effet accorder leur confiance aux Marseillais pour le déplacement en Écosse samedi.

Et pour cause, rien n'est encore perdu pour le gain de la compétition. Bien sûr, cela ne dépend pas uniquement des performances françaises. Les résultats des autres nations, et plus particulièrement de l'Irlande, dorénavant grande favorite pour la victoire finale, seront à prendre en compte. Néanmoins, l'histoire du 6 Nations nous apprend qu'une défaite dès la première journée n'est pas rédhibitoire dans la quête d'un titre. Les cas sont rares, mais ils montrent que ce n'est pas impossible. D'ailleurs, le XV de France y est déjà parvenu par le passé. En 2006, les Tricolores s'étaient en effet inclinés dès la première journée face à l'Ecosse sur le score de 20 à 16. Ils avaient ensuite enchaîné quatre succès pour terminer devant l'Irlande à la différence de points. À noter que ce revers avait eu lieu à l'extérieur. Aussi, la France avait pu se rattraper à domicile.

Sept ans plus tard, le Pays de Galles avait connu le même scénario que les protégés de Galthié avec une défaite initiale 30 à 22 face à l'Irlande. Les Gallois avaient tout de suite relevé la tête en allant s'imposer à Saint-Denis aux dépens de la France. Une fois de plus, c'est au goal average que le titre s'est joué avec l'Angleterre. Plus récemment, ce sont justement les Anglais qui ont réussi à se hisser à la première place malgré un revers dès le premier tour. Battus par les Français à Saint-Denis 24 à 17, ils étaient ensuite restés invaincus pour terminer devant les Bleus à la différence de points. Une sacrée performance quand on sait qu'ils n'avaient joué que deux matchs à Twickenham.

Les Bleus savent désormais ce qu'ils doivent faire : remporter tous leurs matchs en marquant suffisamment de points pour avoir un meilleur goal average que leurs adversaires. Même si ça ne garantit pas la victoire pour autant. Une deuxième place ne serait pas un mauvais résultat. Comme en 2021 où les Français avaient seulement remporté deux matchs. À condition cependant de réaliser de bons matchs et de produire un rugby plus rutilant que celui de Marseille.