RUGBY. 6 Nations. La Bataille de Murrayfield : Enjeux et Stratégies du Choc Ecosse/France selon la presse étrangère

Le XV de France se déplace en Écosse avec la ferme intention de s'imposer dans le 6 Nations. Mais les Écossais ne l'entendent pas de cette oreille.

"Nous savons que le week-end prochain sera un défi totalement différent". Le sélectionneur de l'Écosse Gregor Townsend se veut prudent avant la réception du XV de France à Murrayfield. Ses hommes sont en confiance après le succès historique à Cardiff. Mais il sait par expérience qu'une bête est d'autant plus dangereuse quand elle est blessée. "Après une défaite, une équipe qui est l'une des meilleures au monde depuis plusieurs années sera une grande menace pour nous et nous devrons être meilleurs", ajoute le technicien via L'independent. Il fait notamment référence à la deuxième période face au Pays de Galles où, après avoir inscrit 27 points sans en encaisser, ses hommes ont concédé 26 unités. Il s'en est fallu d'un rien que les locaux ne réalisent un incroyable comeback. RUGBY. Défait mais Pas Vaincu ? Pourquoi le XV de France N'a Pas Dit Son Dernier Mot dans le 6 NationsLes Bleus, malgré trois revers en quatre matchs à Murrayfield dans le 6 Nations, auront à coeur de montrer un visage plus conquérant que celui affiché à Marseille. "Nous sommes repartis avec beaucoup de ressentiment et d'amertume. Le match contre l'Écosse sera préparé avec les cicatrices de celui contre l'Irlande", a commenté Williams Servat via express.co.uk. A l'orée de ce nouveau cycle, marqué par des changements dans le staff et l'absence de plusieurs joueurs, des ajustements doivent être faits. Cependant, l'équipe de France n'a que peu de temps pour corriger le tir avant un match déjà décisif dans le Tournoi.

L' Ecosse en confiance mais prudente

"Cette deuxième défaite consécutive, face à l'Irlande, deuxième nation mondiale, a semé le doute dans les esprits. Les éléments qui ont fait le succès de la France ces quatre dernières années n'ont pas fonctionné, les automatismes (notamment dans l'alignement) ont disparu et les éléments clés (les coups de pied arrêtés) n'ont pas produit les performances espérées", peut-on lire sur le site officiel du 6 Nations. Aux Bleus de montrer plus d'application, notamment en défense, pour s'éviter un nouveau match compliqué en infériorité numérique. "J'ai peur qu'avec 15 joueurs, ce soit un match différent ce week-end à Murrayfield", lance l'ancien international écossais John Beattie.

"L'Écosse apparaît comme le candidat idéal pour exorciser les doutes des Français". Le XV du Chardon a souvent posé des problèmes aux hommes de Galthié avec trois succès depuis 2020. Si des ajustements sont à prévoir, notamment dans la composition, l'encadrement ne veut pas tout changer pour autant. "Pour que les joueurs aient confiance, ils doivent sentir que nous leur faisons confiance. Alors ne vous attendez pas à de grands changements". On pourrait ainsi voir Louis Bielle-Biarrey à l'aile aux dépens de son coéquipier à l'UBB Yoram Moefana ainsi que Woki en deuxième ligne suite à la suspension de Willemse.

Côté stratégie, on peut imaginer que le staff va s'adapter à son adversaire en optant pour une "intensité courue" plutôt que combattue. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra se tourner les pouces pour autant. Si la France veut s'imposer, elle devra se montrer beaucoup plus agressive dans les rucks mais aussi en défense.

Des Bleus plus offensifs ?

La France connaît très bien l'équipe écossaise et les joueurs qui la composent. Elle possède d'excellent joueur de touche et des gratteurs de talent. Derrière, la ligne d'attaque évolue depuis longtemps ensemble et ne manque pas d'automatismes. "Il faudra donc que l’on tienne le ballon et qu’on les mette à la faute," estime Thomas Ramos via RugbyPass. L'arrière toulousain espère que l'équipe ne va pas "faire n’importe quoi, pas forcément jouer dans notre camp ou s’exposer bêtement. Mais tenir un peu mieux avec des cellules plus précises que ce qu’on a pu faire."

On peut donc s'attendre à voir une équipe de France qui joue intelligemment sur la largeur du terrain. Mais avant cela, il faudra des ballons propres. "Sur le jeu au sol, nos sorties de balle n’étaient pas à la hauteur pour mettre notre jeu en place", constate François Cros. En face, l'Ecosse aura certainement à coeur d'envoyer du jeu également sous l'impulsion d'un Finn Russell qui joue sans doute son meilleur rugby. Aux Bleus de répondre sous peine de subir une nouvelle fois le courroux des supporters. "Ses supporters exigeront que la France ne fasse aucun prisonnier à Murrayfield", lance Beattie via la BBC. Observateur averti, il estime que "l’Irlande était la pire équipe possible contre laquelle commencer." Espérons pour l'équipe de France que l'Écosse sera la meilleure pour se relancer.