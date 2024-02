RUGBY. 6 Nations. Tension maximale en Ecosse : Le XV de France risque-t-il de sortir du TOP mondial ?

Déplacement en Écosse pour la France dans le Tournoi des 6 Nations. Le XV de France peut-il améliorer son classement mondial en s'imposant en Écosse ?

RUGBY. Le nouveau staff du XV de France à l'épreuve du feu dans le 6 Nations : Une transition compliquée ?Déplacement en Écosse sous tension pour le XV de France samedi dans le Tournoi des 6 Nations. Jamais les Bleus de Galthié n'ont enchaîné trois revers de rang toutes compétitions confondues. Il serait de bon ton pour le moral des troupes et celui des supporters que les Tricolores s'imposent à Murrayfield après les revers face aux Springboks puis l'Irlande.

En effet, un revers serait non seulement accompagné de son lot de doutes, mais aussi d'un recul au classement mondial. C'est peut-être un détail pour certain, mais pour le sélectionneur ça veut dire beaucoup. Faire partie du Top 3 mondial était l'un des objectifs du premier mandat de Galthié. RUGBY. 6 Nations. XV de France. Quelle hiérarchie entre Mauvaka et Marchand ? Galthié a tranchéNul doute qu'il a toujours la volonté de place les Bleus sur les premières marches du podium ovale. Sans oublier que le classement mondial aura un impact sur le tirage au sort des poules de la prochaine coupe du monde. Contrairement au précédent, celui-ci devrait être repoussé à une date plus proche de l'échéance planétaire.

Ce qui permettra d'avoir des groupes plus représentatifs de l'échiquier mondial lors de la compétition. Contrairement à ce qui s'est passé en 2023 en raison d'un tirage effectué en 2020 qui a entrainé un certain déséquilibre au sein des poules. Avec certains quarts de finale dignes du dernier carré.

Alors oui, on est encore loin du prochain tirage au sort pour la Coupe du monde en Australie. Mais il est important de se maintenir dans le Top 5 sous peine d'avoir non seulement plus difficultés à remonter au classement dans un futur proche. Avec le risque d'hériter d'une poule très relevée en 2027. RUGBY. 6 Nations. La Bataille de Murrayfield : Enjeux et Stratégies du Choc Ecosse/France selon la presse étrangèrePour en revenir à nos Bleus, ils ne peuvent grimper au-dessus de la quatrième place ce week-end, même avec une large victoire contre l'Écosse. L'écart de points avec la Nouvelle-Zélande en troisième position est bien trop important.

Néanmoins, la France sera remplacée en quatrième position par les Anglais si elle perd face au XV du Chardon et que l'Angleterre bat le Pays de Galles à Twickenham. Une historique quatrième place est possible pour l'Écosse si elle gagne par plus de 15 points face aux Tricolores et que l'Angleterre ne parvient pas à gagner.