VIDEO. 6 essais en 22 minutes : l’exploit hallucinant de Julia Schell (Canada) à la Coupe du monde

Le Canada a démarré fort son Mondial féminin 2025 : victoire écrasante 65-7 face aux Fidji et un festival signé Julia Schell, auteure de 6 essais en seulement 22 minutes. Déjà une performance historique.

Le Canada lance son Mondial sur les chapeaux de roue

A l'instar de l'Angleterre et de l'Australie, le Canada n'a pas fait dans la dentelle pour son entrée dans cette coupe du monde de rugby féminin 2025. Les Canadiennes ont étrillé les Fidji ce samedi sur le score de 65 à 7.

Elles confirment leur très grande forme et leur statut de favorite avec les Anglaises, les Australiennes ou encore les Françaises et bien sûr les Néo-Zélandaises. Et devraient se qualifier pour les phases finales au sein d'une poule qui comprend aussi l'Ecosse et le Pays de Galles. Deux adversaires à portée des nord-Américaines.

Six essais en 22 minutes : un triplé éclair inclus !

Surtout si des éléments comme Julia Schell continuent d'enfiler les essais comme des perles. Ce samedi, l'arrière du Canada a franchi la ligne de craie à six reprises sur les onze essais inscrits par son équipe. Certes, ce n'est pas record mais c'est très impressionnant.

Et le plus fou dans tout ça, c'est que Schell a marqué tous ses essais entre la 50e et la 72e ! Dont un triplé en l'espace de quelques instants (50e, 53e, 54e, 61e, 69e, 72e), ne laissant aucune chance aux Iliennes, visiblement dépassées. Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du mondeEn effet, les Fidji n'ont pas été en mesure de contenir les assauts de Canadiennes trop puissantes et très bien organisées. La numéro 15 a parfaitement su terminer le travail grâce à ses cannes, des appuis de feu et à son placement.

L’Ecosse et le Pays de Galles déjà prévenus

Une performance qui n'est pas sans rappeler celle de la légende des Black Ferns, Portia Woodman-Wickliffe. En 2017, la Néo-Zélandaise avait régalé lors du succès fleuve contre Hong-Kong, 121 à 0, inscrivant pas moins de 8 essais.

VIDEO. Mêlée destructrice et défense de fer, le XV de France féminin se place pour les phases finales de la Coupe du mondeUne performance répartie sur toute la durée de la rencontre, et non sur une période de 20 minutes comme cela a été le cas avec la Canadienne. Laquelle pourrait bien encore briller lors des prochaines rencontres et pourquoi pas établir un record. A l'heure actuelle, c'est Woodman-Wickliffe qui détient le record d'essais en une édition (13) et dans l'histoire du Mondial féminin (20).