Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du monde

Samedi soir, les Bleues ont conquis le terrain et les écrans : 24-0 contre l’Italie et 3,2 millions de Français devant TF1. Un record d’audience jamais atteint par le rugby féminin.

Les Bleues n’ont pas seulement frappé fort sur la pelouse pour leur entrée dans la Coupe du monde 2025. Leur victoire nette et sans bavure face à l’Italie (24-0) a aussi conquis… les téléspectateurs. VIDEO. Mêlée destructrice et défense de fer, le XV de France féminin se place pour les phases finales de la Coupe du mondeDiffusé en prime time sur TF1, le match a rassemblé 3,2 millions de personnes, soit la meilleure audience jamais enregistrée pour un match de rugby féminin en France (TF1 Info).

#Audiences @TF1



#RWC2025 FRANCE 🇫🇷 - 🇮🇹 ITALIE



🏆MEILLEURE AUDIENCE HISTORIQUE pour un match de rugby féminin en tv :



📌3,2m de tvsp



🏉#Leader avec de belles performances sur l'ensemble des publics :



✅22% de PdA 4+

✅23% de PdA FRDA-50

✅23% de PdA 25-49

✅28% de PdA 15-34 pic.twitter.com/GMWqNW37KH — TF1 Pro (@TF1Pro) August 24, 2025

Une soirée référence pour le rugby féminin

Avec 22,3 % de part d’audience, TF1 s’est largement imposée en tête de la soirée télé du samedi. Les Bleues ont fait mieux que les divertissements habituels. Ce succès d’audience n’est pas un hasard.

Les Tricolores font partie des équipes qui peuvent rêver du titre mondial, et la diffusion en prime time a permis de toucher un public élargi. Selon RMC Sport, jamais un match des Bleues n’avait autant fédéré devant l’écran.

Au-delà des chiffres, c’est un signal fort : le rugby féminin intéresse, passionne et s’installe durablement dans le paysage sportif français. A titre informatif, le match d'ouverture de la Coupe du monde en France entre les Bleus de Galthié et les All Blacks avait réuni plus de 15 millions de téléspectateurs en 2023.

Un engouement qui va crescendo

Le carton de samedi pourrait bien donner le ton de la compétition. À l’image du XV de France masculin en 2023, les Bleues embarquent derrière elles une vague populaire. Et on sait que ce genre de dynamique peut porter une équipe très loin. Et ce, même si le Mondial a lieu en Angleterre et non dans l'Hexagone.

Avec un jeu solide, une défense hermétique (zéro point encaissé) et désormais un public conquis, les Bleues démarrent idéalement leur Mondial. Prochain rendez-vous le 31 août face au Brésil à 17h30 sur France 2, puis face à l'Afrique du Sud le 7 septembre, toujours sur France Télévisions.