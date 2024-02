RUGBY. ''Trop de règles compliquées'', ras-le-bol d'O'Gara sur l’arbitrage d'Écosse - France

C’est un match qui fait d’ores et déjà débat. Ce samedi 10 février, la France est allée remporter un match crucial en Écosse (16-20), sur la pelouse de Murrayfield. Au cœur des discussions, l’arbitrage fait de nouveau parler de lui.

RUGBY. Désabusé par l'évolution de l'arbitrage, Nigel Owens se lâche sur ses réseaux sociaux !

De plus, certains grands noms du rugby se sont prononcés au sujet de l’arbitrage de la rencontre. Parmi eux, beaucoup ont critiqué une forme d'absurdité du règlement, plutôt que la performance personnelle de Nic Berry, arbitre de l’après-midi.

Ainsi, l’entraîneur du Stade Rochelais et légende du rugby irlandais Ronan O’Gara a livré son avis sur la rencontre. Sur son compte X (ancien Twitter) personnel, il déclare ceci :

Existe-t-il un autre sport où les officiels ont un tel impact ? Trop de règles/lois, trop compliquées [...] Je parle des 80 minutes, pas de la décision finale…”

Is there any other sport where the officials have such an impact ? Too many rules/ laws.. too complicated.

RUGBY. TOP 14. Ce champion du monde U20 a scotché O’Gara pour sa première titularisation

Sans mettre en avant une quelconque critique, son compatriote Brian O’Driscoll s’est également exprimé sur le sujet via ses réseaux personnels. De son côté, l’ancien centre s’est focalisé sur l’ultime action du match.

Il développe son interprétation de l’action et va dans le même sens que Nic Berry, lors de sa discussion avec le TMO. L’ancienne légende de la sélection irlandaise s’exprime ainsi :

On ne peut pas le voir, on ne peut pas le donner ![...] Il y a de fortes chances qu'il soit tombé. La décision est incroyablement difficile à prendre. Le TMO a raison, car il n'y a pas de ligne de vue CERTAINE du touché à terre du ballon, même s’il est très probable qu'il y soit allé.”

Incredibly tough call to make that. TMO right as no CERTAIN line of sight of ball touched down. Very likely it was.