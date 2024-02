RUGBY. ‘‘La France est vraiment pauvre’’, O’Driscoll regrette le niveau du XV de France

Dans une concertation d’après-match à la télévision irlandaise, Brian O'Driscoll n’a pas été tendre avec la France.

Au fil des années, les Irlandais finissent par devenir nos meilleurs ennemis. Les affrontements entre les deux nations sont devenues le théâtre régulier de bataille homérique, mais la prestation du XV de France face aux Celtes, ce vendredi, a été un grain de sable dans cet engrenage. Après la rencontre au Vélodrome, les discussions sur le niveau français sont allées bon train.

Un XV de France "pauvre" au 6 Nations ?

Défaits sans briller, des Bleus en méforme peinent certaines légendes du rugby mondial. Parmi elles, Brian O'Driscoll n’a pas caché sa déception suite à la rencontre, au micro de la chaîne irlandaise ITV Sport. Visiblement, l’ancien centre s’attendait à un spectacle qu’il n’a pas eu et explique que “sur ce match, la France est vraiment pauvre”.

S’il nuance son propos d’entrée en disant que les Irlandais doivent se réjouir du score et d’un bonus offensif inattendu. Brian O'Driscoll enchaîne rapidement sur les problèmes du XV de France. “Sans vouloir enlever quoi que ce soit à l’Irlande, la France a été très décevante”, confie-t-il.

Il cible notamment le fait que les Bleus ont concédé plus de 5 essais, une chose rare. Au-delà de la défense, il trouve également que de gros problèmes ont été observés dans le jeu courant :

J’ai trouvé que la France était souvent sans solution, surtout sur leurs contre-attaques. Ils sont puissants, sans aucun doute, mais quand il a fallu trouver des opportunités, jouer dans les espaces, faire des offload, etc. Toutes ces choses que vous associez avec le rugby français, on n’en a pas vu la trace aujourd’hui.”

En concluant son soliloque, Brian O'Driscoll précise que la France doit rapidement se remettre les idées en place. Selon lui, l’affrontement entre le XV de France et l’Écosse ne sera “pas simple”, la semaine prochaine.

O'Driscoll change ses pronos

Pourtant, avant que les hostilités ne démarrent, Brian O’Driscoll imaginait les Bleus vainqueurs. Pas seulement du match, non, mais bien du Tournoi des 6 Nations. “La France va remporter les Six Nations parce qu'elle a l'air d'avoir une équipe très puissante, était convaincu la légende du rugby irlandais. Les clubs français au niveau européen ont été incroyablement impressionnants et les Bleus ont un travail à terminer depuis la Coupe du Monde.”

