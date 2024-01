RUGBY. TOP 14. Ce champion du monde U20 a scotché O’Gara pour sa première titularisation

Le jeune pilier Louis Penverne a connu sa première titularisation face à Toulon en Top 14 et a plu à O’Gara, son coach au Stade Rochelais.

“Des joueurs talentueux sortant de l’équipe de France U20 ? Secoue un arbre et il en tombe 5 !” C’est une phrase que l’on pourrait entendre au café du commerce ou en tribune, mais qui reflète parfaitement une réalité : la formation française a le vent en poupe. La dernière preuve en date, le pilier gauche rochelais Louis Penverne réalise une belle première titularisation en Top 14.

Pour la 13e journée de Top 14, le Stade Rochelais se déplaçait sur la pelouse du RC Toulon, dans le Var, hier soir. Malgré la courte défaite (25-23) et la déception de O’Gara par rapport à certains de ses joueurs, d’autres têtes l’ont marqué. Parmi elles, Louis Penverne fait figure d’exemple.

Pour l’entraîneur irlandais, le futur du jeune pilier issu de la formation bretonne s’annonce déjà radieux. En conférence de presse et selon des propos rapportés par L’Équipe, il salue la prestation de son première ligne :

On a vu pourquoi il était très performant avec l'équipe de France U20. Il a un grand avenir, a salué Ronan O'Gara. C'est un bon bosseur, il est très fit. C'est la nouvelle génération de pilier, il a une très bonne attitude. Il a joué contre deux piliers droits hyper expérimentés ce soir, et il a bien montré l'exemple. Si tout le monde avait été au niveau de Louis Penverne, on aurait pris cinq points ce soir. Il y a des coaches et des joueurs qui doivent se regarder un peu dans le miroir pour checker leur performance. Mais pas lui.”

Aligné d’entrée en l’absence de Reda Wardi, avec les Bleus, le jeune pilier de 20 ans a réussi son coup. Au stade Mayol de Toulon, il a joué 69 minutes sans perdre en intensité. Une performance remarquable pour un pilier.

D’autant plus, la pelouse de Mayol a été le théâtre de beaucoup de fautes de main. Ainsi, les mêlées ont été abondantes avec pas moins de 21 confrontations entre les deux packs, soit une toutes les 4 minutes environ.

Pourtant, sur les 9 mêlées avec une introduction rochelaise, les Maritimes n’en ont perdu qu’une seule alors que le jeune espoir était sur la pelouse. Cette mêlée perdue n’est pas du fait de Louis Penverne, mais plutôt de son homologue droitier (46e). Par ailleurs, sur introduction toulonnaise, le jeune n’a pas démérité et a ferraillé contre l’expérimenté Beka Gigashvili, au point de gagner quelques précieuses munitions face à l’international géorgien.

Avec les doublons qui approchent et les quelques pépins physiques de La Rochelle, le champion du monde U20 2023 pourrait rapidement retrouver les terrains de Top 14. En effet, Thierry Païva est toujours indisponible suite à une blessure à l’épaule et le polyvalent Joël Sclavi est incertain pour les prochaines semaines, suite à une alerte au niveau des cervicales. D’autant plus, en février, le Stade Rochelais affronte des équipes du bas de classement (Montpellier, Lyon puis Perpignan). Des confrontations qui pourraient être intéressantes pour le jeune pilier, afin de connaître plus amplement la cour des grands.

