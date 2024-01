XV de France. Pilier droit ou 2ème ligne en Bleu ? Posolo Tuilagi a enfin tranché !

Vu comme un profil pour devenir un pilier droit redoutable, à terme, Posolo Tuilagi restera en 2ème ligne. Fabien Galthié l'a confirmé au Midi Olympique.

C'est une très bonne nouvelle qui a été confirmée par le Midi Olympique ce jeudi à l'issue d'un entretien avec Fabien Galthié : Posolo Tuilagi est, comme on s'en doutait, dans les petits papiers du staff pour disputer la tournée d'été en Argentine, où n'embarqueront pas les joueurs premiums et les finalistes du championnat.

XV de France. Posolo Tuilagi en Bleu ou pas, c’est quoi cet énorme imbroglio sur son éligibilité ?

Nombreux s'étaient étonnés de ne pas voir le fils d'Henry dans le groupe France pour le Tournoi en ce milieu de semaine, quand certains évoquaient l'idée qu'il puisse finalement se résigner à représenter ses Samoa natales. Pour quelqu'un qui a grandi en Catalogne et représenté les U20, cela paraissait tout de même peu probable, mais sait-on jamais.

TRANSFERTS. TOP 14. Après Henry et Posolo, l’USAP va-t-elle recruter le monstre Manu Tuilagi ?

Le joyau Tuilagi avec les Bleus en juillet, avec grand plaisir, mais alors, à quel poste ? Le colosse, un peu "bas" pour un 2ème ligne sur la scène internationale (1m92), possède en effet le profil pour devenir un pilier droit redoutable, à terme. Mais performer à ce poste si singulier ne s'improvise pas du jour au lendemain...

Pas de repositionnement

L'ancien première ligne Grégory Arganese nous le confirmait, il y a quelques semaines : "C’est aussi une question de mentalité. S’il n’est pas convaincu par le fait de jouer pilier, s’il n’aime pas les prérogatives très particulières du poste, ce n’est est même pas la peine."

XV de FRANCE. Posolo Tuilagi en 3 pour remplacer Uini Atonio ? ''À proscrire absolument'', selon cet ancien 1ère ligne

Et justement, le sélectionneur tricolore est du même avis et a tranché, pour le journal jaune : "Elle n’est pas farfelue, cette idée (de le repositionner). Mais il ne veut pas. Et la première qualité d’un pilier droit, c’est d’avoir envie d’y jouer et d’y combattre."

XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert et le Tournoi des 6 Nations, une histoire pas tout bleu tout roseProblème résolu, donc ? A priori, oui. En février, le colosse de l'USAP (145kg) pourrait donc continuer de mettre ses talents au service des U20. Avant de probablement embarquer cet été pour l'Amérique du Sud, où 2 ou 3 tests sont prévus pour le XV de France.

Désormais accessible sans passeport, le XV de France est-il la porte ouverte à tous les talents du monde ?

Il pourrait alors devenir le plus jeune international français depuis un certain Romain Ntamack, qui fêta sa première cape en février 2019, à 19 ans et 9 mois. Posolo Tuilagi, lui, fêtera ses 20 ans le 28 juillet prochain.