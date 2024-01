TRANSFERTS. TOP 14. Après Henry et Posolo, l’USAP va-t-elle recruter le monstre Manu Tuilagi ?

Selon les informations de L’Independant, l’entourage de Manu Tuilagi serait actuellement en contacts avec l’USAP.

Le coupe du monde digérée et après quelques mois de calme presque plat, le marché des transferts s’emballe enfin. En ce début de semaine, beaucoup d’indiscrétions sont annoncées, et les clubs mettent un coup de collier pour bâtir leur effectif en vue de la saison prochaine.

VIDEO. TRANSFERT. 109kg de muscles, 58 essais : l’UBB piste du très épais Springbok au centre

Bien sûr, le Top 14 étant plus attractif que jamais, de très nombreuses stars sont annoncées en France. Owen Farrell ira t-il au Racing ? Où s’engagera Courtney Lawes ? Le molosse Rohan Janse Van Rensburg va-t-il vraiment débarquer à l’UBB ? Autant de questions qui se posent aujourd’hui.



Mais la dernière, et non des moindres, concerne Manu Tuilagi. Annoncé en France à chaque intersaison depuis 4 ans, le surpuissant centre anglais aux 59 sélections va-t-il enfin traverser la Manche ? A 32 ans bien tassés et alors qu’il arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison, il y a de quoi le penser.

VIDEO. À 32 ans, Manu Tuilagi aime toujours autant le chocolat : pluie de cartouches face à ParisL’Independant nous annonçait d’ailleurs ce lundi que, selon ses informations, l’agent de Big Manu (1m85 pour 112kg) serait actuellement en discussion avec le club catalan. Si rien n’est fait, que la concurrence est également sur le dossier et que l’USAP n’est pas le club le plus attractif de l’Hexagone, Perpignan a pour lui un argument de taille dans sa manche.



A savoir le fait que son neveu Posolo y joue, et que toute la petite famille de son grand-frère Henry est installée non loin de là, dans les Pyrénées-Orientales. Un détail qui, selon notre petit doigt, n’en serait pas un et pourrait avoir son importance dans ce dossier…

XV de France. Posolo Tuilagi en Bleu ou pas, c’est quoi cet énorme imbroglio sur son éligibilité ?Auquel cas, l’USAP renforcerait drôlement son milieu de terrain pour 2024, et réaliserait sûrement le plus gros transfert du club depuis la signature de Dan Carter en 2009. Mais avant d’espérer quoi que soit, il faudra déjà se maintenir en Top 14.