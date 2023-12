VIDEO. À 32 ans, Manu Tuilagi aime toujours autant le chocolat : pluie de cartouches face à Paris

Lors de la 1ère journée de Champions Cup face à Paris, le centre anglais Manu Tuilagi a fait ce qu'il sait faire de mieux : distribuer les cartouches. Mais il a eu du répondant en face !

Dans le même profil et comme Bundee Aki, on l’avait quitté au moment de l’élimination de son équipe au Mondial, en octobre. Depuis, Manu Tuilagi n’était pas encore réapparu sur les pelouses du Premiership, histoire de se régénérer un peu.

Il faut dire qu’à 32 ans et après de très nombreuses blessures, l’oncle de Posolo connaît son corps et le préserve comme il peut en dehors des terrains, avec l’accord de ses coachs.

VIDEO. Ne ratez pas l'essai SURVITAMINÉ du titan de Perpignan Posolo TuilagiMalgré tout, cela ne l’a jamais incité à changer son style de jeu, sur le pré. En bon Samoan de naissance qu’il est, celui qui compte 59 sélections avec l’Angleterre aime toujours autant le chocolat, même s’il n’est plus toujours aussi remuant qu’à ses débuts.

Retour gagnant pour Tuilagi



Dimanche, face à une équipe du Stade Français remaniée, Manu a donc pu s’adonner à ce qu’il préfère par dessus tout dans le rugby : aller s’empaler sur ses adversaires. Il l’a d’ailleurs bien fait, puisque le colosse (1m85 pour 112kg) a souvent mis les siens dans le sens de la marche, mais aussi fait souffrir les joueurs parisiens, cela va de soi.

VIDÉO. Tristounet, Paris fait grise mine aux Sharks pour son entrée en Champions CupA l’image de cette belle cartouche sur Pierre Boudehent (1m96 pour 105kg) en fin de première période, milieu de terrain, grâce à un super timing défensif de la part de Big Manu.

VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?Mais l’ancien de Leicester a aussi trouvé à qui parler, côté parisien. Souvent attendu par 2 ou 3 défenseurs, Tuilagi est parfois tombé sur un os, à l’image de ce plaquage double plaquage de Ory et Azagoh en début de match, ou encore de ceux du Tongien Tanginoa Halaifonua (1m96 pour 115kg), qui avait vraisemblablement ordre de serrer de près le centre de Sale. Si vous aimez les cartouches, vous allez être servis…



Des contacts rudes (dont un choc tête contre tête avec Dakuwaqa) qui ont visiblement plus fait sourire Tuilagi qu’autre chose. Quand on vous dit que les Samoans ne sont pas fait comme vous et moi…