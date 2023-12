6 Nations U20. Un groupe de 26 joueurs dévoilé sans les pépites Bielle-Biarrey, Tuilagi, Jauneau et Gazzoti

Une liste des 26 joueurs retenus pour le stage préparatoire de l’équipe de France moins 20 ans en vue du Tournoi des Six Nations 2024 a été dévoilée.

Les champions du monde U20 seront de retour dans quelques semaines à l'occasion du Tournoi 2024. Comme le XV de France, les Bleuets ont rendez-vous avec l'Irlande début février. Un match qui aura lieu sur la pelouse de Provence Rugby le 3 février.

Et comme les "grands", ils termineront cette édition par le Crunch face à l'Angleterre. Un choc programmé le vendredi 15 mars sur le pré de la Section Paloise à 21h.

calendrier-2024">Calendrier de France U20 lors du 6 Nations 2024 Samedi 3 février : France-Irlande, 21h10, Stade Maurice-David (Aix en Provence)

Vendredi 9 février : Ecosse -France, 21h, Hive Stadium (Edimbourg)

Vendredi 23 février : France-Italie, 21h, Stade Raoul-Barrière (Béziers)

Jeudi 7 mars : Pays de Galles -France, 21h, Stade à confirmer

Vendredi 15 mars : France-Angleterre, 21h, Stade du Hameau (Pau)

Pour préparer ces matchs, l'encadrement tricolore a prévu un stage préparatoire au CNR-Bernard Lapasset qui aura lieu du 02 au 8 janvier 2024. Une opposition contre l’Italie à Parme, qu'ils retrouveront à Béziers le 23 février, est aussi au programme le 6 janvier.

"Nous sommes très heureux et impatients de retrouver les joueurs pour cette préparation au Tournoi des Six Nations", a commenté le manage Sylvain Calvet via le site de la FFR. 26 joueurs ont été retenus pour ce premier stage. Lequel est important à plus d'un titre pour le staff des Bleuets.

''En raison de la Coupe du Monde en France nous n’avons pas réuni les joueurs cet automne. La seconde c’est que nous utilisons plus de 40 joueurs pendant le Tournoi des Six Nations. Ce stage nous permet donc de laisser des joueurs cadres en club en cette rentrée 2024 et gonfler l’expérience collective de notre groupe élargi en jouant contre la solide équipe d’Italie moins 20 ans."

En effet, on remarque qu'il manque des noms bien connus dans ce groupe. Des éléments qui ont largement participé au succès de la France lors de la dernière Coupe du monde de la catégorie.

On pense bien évidemment au deuxième ligne de l'USAP Posolo Tuilagi ou encore au demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau. Le Toulousain Paul Costes ainsi que le Bordelais Nicolas Depoortere, en vue en Top 14, sont aussi laissés à la disposition de leur formation respective à l'instar de Gazzoti (UBB), Ferté (Brive) ou encore Attissogbé (Pau).

Nous avons beaucoup de travail mais ce groupe a déjà acquis les aspects essentiels du Projet Bleu grâce au travail réalisé dans leur passé avec la filière jeune et les équipes de France moins 20 ans développement et moins 18 ans.

Pas d'Emilien Gailleton (Pau) ni de Louis Bielle-Biarrey (UBB), qui avaient été retenus par Fabien Galthié pour le Mondial en France aux dépens de France U20. Deux joueurs que l'on devrait retrouver avec les Bleus pour le 6 Nations 2024.