RUGBY.''O'Gara m'a chopé en un-contre-un'', Atonio raconte son retour en Bleu

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Uini Atonio a expliqué les raisons qui l’ont poussé à repousser sa carrière internationale.

Uini’s back ! Il y a quelques jours, L’Équipe dévoilait que le pilier droit du Stade Rochelais comptait repousser sa retraite internationale. Cette dernière était initialement prévue à la fin du mondial, en parallèle de celle de Romain Taofifenua. Ce mercredi 6 décembre, le quotidien sportif livre un entretien détaillant les raisons de ce retour.

O’Gara, acteur inattendu du retour de Uini Atonio

Au-delà du rôle évident (et déjà évoqué ces dernières semaines) de Fabien Galthié, du staff et des joueurs du XV de France dans cette décision, d’autres acteurs ont joué leurs rôles. Entre autres, le pilier raconte que l’entraîneur de La Rochelle, Ronan O’Gara l’a incité à bien réfléchir sur cette décision.

Dans une discussion d’homme-à-homme, les deux rugbymen ont eu un échange, raconté ainsi par le première ligne rochelais dans les colonnes de L'Équipe :

Quand je suis rentré à La Rochelle après la Coupe du monde, il m'a appelé direct pour qu'on se voie. Il m'a chopé en un-contre-un, dans son bureau, il m'a dit qu'il ne fallait pas annoncer des choses prématurément. Mais j'avais l'impression qu'il était trop tard. Et en même temps, après le quart de finale, j'avais aussi eu l'impression, à chaud, que je pouvais tenir encore.”

Avec le XV de France, le moteur tourne encore

À 33 ans, Uini Atonio en a encore sous le capot. Si personne n’en doute, ni même le principal intéressé, la question est de savoir si le pilier d’origine néo-zélandaise a assez de carburant pour aller jusqu'à la prochaine échéance mondiale. Comme lui disaient ses coéquipiers, “quand tu vois que chez les Sud-Africains, tu avais des joueurs de 36-37 ans…”

Pour l’instant, l’avant ne s’imagine pas jusque-là. En effet, le vétéran se veut prudent et explique : “Il y a une question d'âge, d'envie, de niveau. Pour aller en sélection, il faut être au moins à 9/10 dans sa tête et physiquement, parce qu'on en fait des matches.” Loin de revenir à reculons, Atonio ne veut pas pour autant foncer tête baissée, en donnant une moins bonne version de lui-même, notamment.

En effet, le colosse veut se montrer ferme. Revenir, oui, mais pour être présent au haut niveau. Toujours pour L'Équipe, il précise sa pensée ainsi :

Si le staff de l'équipe de France sent que je suis en forme et que j'arrive à tenir le rythme des matches internationaux, pourquoi pas ? Mais il faut que les deux parties soient d'accord. Je ne vais pas me forcer si je ne le sens pas. Si je suis encore performant en club, si je reste au niveau qui est le mien depuis deux ou trois ans, je pense que je peux continuer.”

Avec 57 sélections avec le XV de France, Uini Atonio est un cadre du groupe. Désormais doyen des habitués de Galthié, sa présence dans le pack tricolore est précieuse. En effet, aucun joueur ne semble réunir d’avis unanimement positifs à leurs égards derrière le Rochelais. Son retour avec le groupe pourrait donner du sursis à des Bleus en devenir.

