VIDEO. ''Le temps permettra de clarifier des choses qui semblent évidentes'', Galthié philosophe sur l'avenir du XV de France

Après la défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié se veut plus philosophe.

Le 6 Nations 2024 démarre dans à peine plus de deux mois ! Le 2 février prochain, le XV de France recevra l'Irlande à Marseille en ouverture de la compétition centenaire. Deux mois, c'est long mais c'est surtout très court pour le staff tricolore qui doit construire les bases d'un nouveau cycle qui mènera à la Coupe du monde 2027 en Australie.

Malgré ce calendrier réduit, Fabien Galthié et ses adjoints ne veulent pas non plus tout jeter à la poubelle, comme il l'a expliqué au Midi Olympique. "On va continuer à travailler comme on le fait, parce que cela nous a rendus performant, même sur le dernier match. Mais nous avons identifié des points d’amélioration sur la préparation du match car nous n’aurons que très peu de temps pour préparer le premier match."

En effet, les entraîneurs comme les joueurs possèdent déjà un vécu commun de quatre années sur lequel ils vont s'appuyer pour aller de l'avant. Si la défaite d'un point en quart de finale de la Coupe du monde est encore fraîche dans les esprits, il est en effet temps de se tourner vers l'avenir. "Quand on analyse le match, je leur dis qu'il ne faut plus se faire trop de mal. On ne maîtrise pas tout".

Le sélectionneur, qui assume l'échec du Mondial, estime "qu’il ne faut pas trop creuser, sinon on va creuser un trou dont rien de bon ne ressortira." Lui comme ses ouailles ne pourront pas changer le passé. Mais il est possible d'avoir un avenir plus radieux. "Continuons à nous entraîner, sans concession. Poussons l’exigence sans limite."

Galthié, si attaché à l'analyse et aux datas, se veut plus philosophe après cette immense désillusion qui a marqué tout un pays. "Une de mes conclusions, c’est celle-là : parfois, des choses qui doivent arriver n’arrivent pas." Une phrase empruntée à un ancien sélectionneur qui, comme lui, a connu l'échec lors de son premier mandat avant de décrocher le titre suprême. "Dans leur message, il y avait aussi ce conseil, ou ce partage d’expérience : le temps permettra de clarifier des choses qui semblent évidentes."

Le XV de France ira-t-il décrocher son premier temps dans quatre ans sur le sol australien ? Il faudra attendre 2027 pour le savoir. Entre-temps, les Bleus vont avoir pour objectif de s'améliorer non seulement sur l'aspect stratégique mais aussi émotionnel. Un domaine où ils ont sans doute été moins bons que leurs adversaires en quart malgré le travail effectué.

Au sortir du Mondial, beaucoup avaient le sentiment que la France était passée à côté d'une chance unique de remporter la Coupe du monde. Il est vrai que ce groupe n'aura plus l'occasion de soulever le trophée Webb Ellis au stade de France. Mais inscrire son nom au palmarès de la compétition est toujours possible.

"Nous avons déjà des pistes sur la façon de nous entraîner, de nous préparer… Être encore plus justes, plus efficaces." On peut imaginer que la data aura encore son rôle à jouer dans cet objectif. "on ne peut pas nous reprocher d'essayer d'être intelligents", lance Galthié. Mais on peut aussi penser que le vécu et surtout l'expérience de ce premier Mondial va tout autant nourrir et faire grandir les joueurs pour que "la chose" qui n'est pas arrivée, arrive enfin.