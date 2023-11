RUGBY. ''De la torture'', ce joueur du XV de France n'est pas assez maso pour revoir le quart

Après la Coupe du monde, le pilier du XV de France et du RCT Jean-Baptiste Gros sait ce qu'il doit faire s'il veut être le numéro 1 chez les Bleus.

Ce samedi, Toulon accueille Castres en ouverture de la 8e journée de Top 14. Un choc lors duquel Jean-Baptiste Gros pourrait être titulaire. Depuis son retour de la Coupe du monde, le pilier du XV de France a joué tous les matchs du RCT en championnat, mais seulement un dès le coup d'envoi.

C'était face à l'USAP à Aimé-Giral avec une défaite à la clé. Nul doute qu'il aura envie de faire mieux ce week-end. Surtout après la très belle victoire des Varois sur la pelouse du Michelin. La deuxième seulement pour le Rugby club toulonnais dans l'histoire du Top 14. "Je n’avais pas enchaîné avec le club depuis un moment. C’était une volonté de ma part, Pierre (Mignoni) était d’accord avec ça."

Au Midi Olympique, il explique qu'il prendra des vacances plus tard. S'il a joué six matchs avec les Bleus avant et pendant le Mondial, il n'a démarré qu'à trois reprises et a toujours été sorti avant l'heure de jeu. "Même si je n’étais pas numéro 1, même si j’ai eu le moins de temps de jeu par rapport aux autres, c’était une expérience exceptionnelle."



Une aventure intense et marquante de par le temps passé ensemble avec le groupe mais surtout en raison de sa fin brutale. S'il n'était pas sur le pré lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été affecté par l'élimination. "On ne va pas se mentir. On était un peu abattu."

Contrairement à son sélectionneur Fabien Galthié qui a vu et revu ce match pour en tirer de riches enseignements, Gros n'en a pas senti le besoin. "Ce serait de la torture, ça serait maso..." Lui a préféré rapidement tourner la page du Mondial et se concentrer sur le Top 14. Non sans avoir dans un coin de la tête les prochaines échéances du XV de France.

Les Bleus démarreront le Tournoi par un choc face à l'Irlande à Marseille. Pour l'heure, le Toulonnais n'est pas le numéro 1 au poste. Bien que la concurrence soit féroce, il vise la place de titulaire afin de continuer à progresser. "Si je ne me fixe pas l’objectif d’être numéro 1, ça n’arrivera pas. Si je ne l’ai pas en tête, je ne vais jamais l’être."

Accumuler de l'expérience, gommer les petites fautes et continuer de travailler, il n'y a pas de recette miracle pour évoluer au plus haut niveau face aux meilleurs. Même si cette première Coupe du monde ne s'est pas terminée comme il l'espérait, cette aventure lui aurait été bénéfique. "J'ai beaucoup de choses à bosser. Je l'ai vu à la coupe du Monde. Ce sont des détails." Et on sait à quel point Galthié y est sensible.