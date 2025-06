TRANSFERT. TOP 14. Il était convoité, il a décidé de rester : Maqala choisit Bayonne pour un contrat en béton

Sireli Maqala a choisi de rester longtemps à Bayonne : Le petit modèle (1m72 pour 85kg) a en effet prolongé pour le maximum de temps légal que le permet un contrat de rugbyman pro en France.

Il est l’un des magiciens du Top 14. Cette saison, le centre fidjien de 25 ans l’a prouvé à maintes reprises, en gratifiant les supporters de l’Aviron Bayonnais et plus largement ceux du Top 14 de nombreux gestes de folie et d’appuis déroutants.

Comme pour récompenser ses statistiques personnelles, il a aussi inscrit 11 essais en 20 matchs, faisant de lui le troisième meilleur marqueur du championnat, à hauteur de Baptiste Couilloud, Nolann Le Garrec et Émilien Gailleton.

Autant vous dire que le champion olympique à 7 était très courtisé en Top 14. Mais le natif de Labasa évolue dans un club ambitieux et s’est attaché au Pays Basque, lui qui s’est d’ailleurs marié à une locale.

C'est ainsi que Sireli Maqala a choisi de rester longtemps sur les bords de la Nive.

Le petit modèle (1m73 pour 85kg) a en effet prolongé son contrat de cinq saisons supplémentaires avec l'Aviron bayonnais, (soit le maximum légal pour un contrat de rugbyman professionnel en France), comme annoncé par le club.

Celui qui forme une redoutable paire de centres avec Manu Tuilagi est donc désormais lié avec l’entité basque jusqu'en 2030.

Qui va voir arriver Laurent Travers comme directeur du rugby et donc continuer de vouloir grandir, après une demi-finale de Top 14 cette année.