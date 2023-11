''Il ne faut pas être surpris quand Fabien ne les appelle pas'', O'Gara envoie un message clair à ses joueurs

Avant d'affronter Bayonne en Top 14, l'entraîneur du Stade Rochelais Ronan O'Gara a adressé un message à ses joueurs. Ils doivent faire mieux sur le pré.

TOP 14. Ronan O'Gara se sentirait-il en danger à La Rochelle ? Ce dernier ne l'espère pas !Match important pour le Stade Rochelais ce samedi en Top 14. Les Maritimes reçoivent les Basques après trois défaites de rang, dont une à domicile face à Castres. Le champion d'Europe occupe les dernières places du classement. Et si les cadres comme Uini Atonio estime qu'il n'y a pas le feu à la maison rochelaise, il va cependant falloir se relever les manches pour aller chercher des points.

Cette période sans les internationaux a néanmoins été riche pour l'entraîneur Ronan O'Gara. Il a pu voir quel joueur avait les épaules (ou pas) pour assumer plus de responsabilités. "C’est dans les temps faibles qu’on apprend le plus. Pendant 4 matchs, certains n’ont pas profité de l’opportunité", confie l'Irlandais à Sud Ouest.

Et ce dernier de rappeler que ce début de saison a cependant été tronqué par la Coupe du monde. Difficile de monter en rythme en jouant une poignée de matchs puis en reprenant deux mois plus tard. C'est comme un nouveau départ. Mais si la saison est longue, le retard accumulé et surtout les efforts consentis pour le rattraper pourrait se payer en fin d'exercice.

Si certains joueurs ont marqué des points, d'autres n'ont pas su saisir l'opportunité pour rebattre les cartes lorsque le groupe est au complet comme ça va être le cas à présent. "Je vais aider certains et en piquer d’autres". Et il n'a d'ailleurs pas manqué de le faire de manière très directe.

"Il y avait beaucoup d’internationaux, de mecs qui voudraient taper à la porte de Marcoussis. Mais c’est important qu’ils se regardent dans le miroir, il ne faut pas être surpris quand Fabien ne les appelle pas." L'ancien international d'expliquer que les chiffres ne trompent pas. À l'heure où les données sont reines, personne ne peut se cacher.

Ce qu'il déplore également, c'est le manque de leaders au sein de son groupe lorsque les cadres ne sont pas présents. Sans les Atonio, Alldritt et autre Hastoy pour ne citer qu'eux, "il y a un trou". Une chose dont il ne s'était peut-être pas rendu compte par le passé. "C’est important de vite corriger ça." Surtout si le Stade Rochelais veut à nouveau jouer sur les deux tableaux cette saison.

Ce samedi, Danty, Hastoy, Boudehent ou encore Dulin et Thomas, une des satisfactions de cette période aux yeux d'O'Gara, seront titulaires face à l'Aviron bayonnais. Atonio sera lui sur le banc tout comme Bourgarit. Une composition presque type qui doit permettre aux Maritimes de l'emporter. Un autre résultat serait à n'en pas douter inquiétant pour le champion d'Europe en titre.