RUGBY. XV de France. Grégory Alldritt finalement contraint au forfait pour la suite du 6 nations ?

Le troisième ligne et capitaine du XV de France Grégory Alldritt pourrait ne pas être apte pour la suite du Tournoi et le match contre l'Italie le 25 février.

RUGBY. Genou en sang, forfait ou retour express pour Alldritt avec le XV de France ?Sa sortie sur civière, le genou maintenu par une attelle, avait fait craindre le pire pour Grégory Alldritt. Finalement, il ne s'agissait "que" d'une entaille pour le troisième ligne et capitaine du XV de France. Néanmoins, et même si le muscle n'est pas touché, il va devoir patienter pour retrouver le terrain dans ce Tournoi 2024.

En effet, L'Equipe nous apprend que la plaie n'est pas si anodine. Profonde, elle va demander au moins deux semaines pour cicatriser. Pas question de prendre des risques avec le Rochelais même si son leadership et sa puissance vont faire défaut à des Bleus déjà privés de nombreux cadres.

Aucune date de retour n'est pour l'heure connue. Après l'Italie le 25 février à Lille, les Tricolores ont rendez-vous à Cardiff pour défier le Pays de Galles le 10 mars. Six jours plus tard, les supporters auront droit à un crunch relevé du côté de Lyon face à l'Angleterre.

Malgré un revers initial face à l'Irlande à Marseille, les protégés de Fabien Galthié sont toujours en course pour la victoire dans le Tournoi. Bien évidemment, cela passe par un sans-faute lors des trois prochaines rencontres. RUGBY. 6 Nations. L'Impact indéniable de François Cros, le Cœur battant du XV de FranceIls ont remis le pied à l'étrier et retrouvé le chemin du succès en Écosse, non sans mal. Mais on imagine qu'ils vont monter en puissance dans les prochaines semaines comme c'est souvent le cas dans cette compétition.

L'absence de Grégory Alldritt va obliger l'encadrement à revoir ses plans en troisième ligne et sans doute sur le banc des finisseurs. Le sélectionneur et ses adjoints avaient déjà dû composer dans la cage sans Flament, Meafou, Willemse et Taofifenua. Lesquels ne sont pas encore certains de pouvoir jouer cette année.

L'équipe de France ne manque cependant pas de joueurs à ce poste avec notamment un François Cros très en vue depuis le début du 6 Nations. Paul Boudehent pourrait prendre du galon selon la stratégie adoptée et le turnover voulu par le staff face à l'Italie. RUGBY. XV de France. Fabien Galthié : Un Capitaine dans la Tempête, Prêt à Braver les Critiques pour ses Bleus