TOURNOI DES 6 NATIONS. All Blacks, Canal Plus… Patrick Tuifua, l’OVNI des U20 français

Patrick Tuifua n’a jamais joué dans l’Hexagone et a pourtant fêté sa premier cape avec les U20 tricolore samedi dernier. Il a même été élu homme du match face à l’Irlande…

Loin des mœurs et du parcours tout tracé de ses coéquipiers, le garçon détonne : "j’ai appris qu’ils étaient champions du monde U20 trois fois, c’est ça ? Eh bien peut-être qu’on le sera une 4ème fois cet été…", balançait-il en conférence de presse avant une voix amène qui tranche avec son gabarit de platane (1m91 pour 115kg), pour son âge.

Lui ? C’est Patrick Tuifua, 19 ans et élu homme du match pour sa première sous le maillot des jeunes tricolores samedi dernier, malgré la défaite face à l’Irlande (31 à 37). Un garçon qui n’a pas connu les centres de formation français ni jamais foulé les pelouses du Gers, de la Bretagne ou du Var, et qui s’est donc retrouvé là un peu par hasard.

Dans l’Hexagone, à mille lieux d’un Marko Gazzotti même âge, aucun membre de staff des élites ne connaissait le bonhomme. Et il a fallut que Canal Plus, seul diffuseur de la merveilleuse niche de talents qu’est le Bunning NPC, retransmette les matchs de Hawke’s Bay sur ses antennes. Lors desquels l’entraîneur des Espoirs du Stade Français Boris Bouhraoua découvre que ce beau morceau est Français.

"Il commentait les matches du NPC sur Canal +, et notamment ceux de Hawke's Bay où évolue ­Patrick, explique le sélectionneur des U20 Sébastien ­Calvet pour L’Equipe. Boris m'a signalé son nom, on a regardé ses matches et on a très vite pris contact avec Patrick. On connaissait déjà un membre de sa famille, Laurent Simutoga, qu'on avait entraîné au pôle France il y a ­quelques années."

Un parcours atypique

Patrick Tuifua n’a donc aucun sang en commun avec l’ancien 3ème ligne des Samoa et de l’UBB, Taisaina Tuifua. Lui est né Nouvelle-Calédonie et y est resté jusqu’à ses 15 ans, avant de rejoindre la Nouvelle-Zélande, proximité géographique aidant. "On avait un tournoi en Nouvelle-Zélande, j'ai été repéré et j'ai reçu une bourse pour aller dans une école ­là-bas", précise-t-il. AMATEUR. VIDEO. Frère en Top 14, appuis de fou et mélange de Libbok et Arendse, voici Curtis Jonas Élément phare du Lindisfarne College d’Hastings, situé au centre-est de l’île du Nord du pays des Kiwis, "Pat" gravit alors les échelons, est appelé par l’équipe fanion de la province (il a d’ailleurs joué avec le demi de mêlée All Black du Stade Français Brad Weber) et effectue même un stage avec les U20 Néo-Zélandais.

Voilà comment celui qui pourrait prendre part à la prochaine saison de Super Rugby (il s'entraîne régulièrement avec les Hurricanes de Wellington) s’est donc retrouvé avec le maillot tricolore sur les épaules pour ce Tournoi 2024. Et bientôt celui d’un club du Top 14 ?