France U20. VIDÉO. Les Bleuets s’encastrent sur l’Irlande dans un duel de costaud

Après s’être livré une rude bataille physique à Aix, le XV de France U20 a été pris au piège d’Irlandais plus solides qu’eux en fin de match.

Pendant 75 minutes, les Bleuets et les Irlandais se sont rendus coup, pour coup du côté d’Aix-en-Provence. Cependant, ce sont bien les visiteurs qui ont eu le dernier mot dans le sud, pour leur premier match du Tournoi des 6 Nations U20 2024. Score final : 31-37.

Grâce à deux ultimes pénalités, signées par l’ouvreur Murphy, les Irlandais quittent l’Hexagone avec 5 points en poche. De leur côté, le XV de France U20 rentre en Île-de-France avec les 2 points, des bonus offensif et défensif.

Dans un stade acquis à la nouvelle génération bleue, le scénario de ce match a eu des airs de match de boxe. Si les espoirs ont envoyé du jeu à plusieurs moments de cette rencontre, la dimension physique a globalement pris le dessus.

À ce niveau-là, l’apport de joueurs comme Patrick Tuifua ou Maël Perrin ont été précieux. Le demi de mêlée champion du monde Léo Carbonneau a également su se montrer à son avantage.

Avec 4 essais transformés de chaque côté, les Bleuets ont néanmoins souvent couru après le score. À la 75ᵉ minute, le colossal Maël Perrin (19 ans, 1,95m et 118 kg) a bousculé la défense irlandaise pour revenir à hauteur, mais l’indiscipline des Bleus en fin de match leur a coûté la victoire.

Après la rencontre, le sélectionneur des U20, Sébastien Calvet, a donné ses impressions sur le match auprès du journal L’Équipe. Il déclare :

Il faut souligner que c'était un match de très haut niveau des moins de 20 ans. C'est une compétition de formation. Ce qui compte, c'est que les joueurs apprennent sur une rencontre comme celle-ci. On a eu un match de grande qualité. Mais quand vous perdez 37-31 et que vous avez donné 7 points gratuits... On fait les comptes à la fin. Mais l'Irlande n'a pas volé sa victoire. Ils ont été dominants au niveau des points de contact.”

Vendredi prochain, les Bleuets tenteront de se rattraper en Écosse (21h). Cette dernière a été battue par le Pays de Galles (37-29), alors que l’Angleterre a balayé l’Italie (11-36), en parallèle.

