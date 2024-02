XV DE FRANCE. Après deux sélections d'affilée, Posolo Tuilagi vers une titularisation contre l'Italie ?

Annoncé plus tôt dans la semaine parmi les joueurs hors groupe, il semblerait que la donne ait changé pour Posolo Tuilagi. Le jeune joueur serait sur le point de connaître sa première sélection.

Tuilagi préféré à Gabrillagues ?

Il semblerait que le staff de l'équipe de France soit en pleine réflexion au sujet de sa seconde ligne. Entre le gabarit et la densité physique de Posolo Tuilagi, ou bien la mobilité et l'activité aérienne de Paul Gabrillagues.

Si le joueur du Stade Français était pressenti pour enchaîner avec une troisième titularisation, les plans auraient été revus à l'entraînement, visiblement. Ce dernier réalise pourtant un bon début de compétition, et figure en tête du classement sur les déblayages. Un travail de l'ombre qui est nécessaire au XV de France.

Néanmoins, le colosse d'origine samoane apporte d'autre argument à Fabien Galthié, comme renforcer l'axe droit de la mêlée tricolore, par exemple. Face à l'Italie, ce secteur de jeu sera primordial pour lancer le jeu derrière, et c'est une raison compréhensible.

En plus de cela, Tuilagi a été par deux fois remplaçant et le lancer dans le grand bain face à la Squadra Azzurra n'est pas illogique. Factuellement, c'est l'équipe la plus faible de la compétition et le turnover doit être fait dans ces conditions.

Pour l'accompagner, Cameron Woki serait titularisé en qualité de numéro 5, selon les informations de Midi Olympique. Ces derniers ont également évoqué qu'Alexandre Roumat serait remplaçant au poste de seconde ligne, une fois de plus.

Néanmoins, le Toulousain pourrait alors décaler en troisième ligne, ne permettant pas à Abadie de connaître sa première cape. Tout dépendra de Romain Taofifenua et de Paul Gabrillagues. Si les deux sont présents sur la feuille de match, Roumat ou Abadie seront alors éjectés.

Néanmoins, cette première titularisation sera un bon moyen de jauger le niveau de Posolo Tuilagi sur une rencontre internationale, lui qui a été habitué à jouer une demi-heure face à l'Irlande et à l'Écosse.

