RUGBY. France/Italie. 60 Points plus tard, peut-on objectivement espérer une nouvelle démonstration ?

Dimanche, le XV de France retrouve l'Italie dans le cadre de la 3e journée du Tournoi. En octobre dernier, les Bleus avaient corrigé les Italiens à la coupe du monde.

Ce dimanche, le XV de France retrouve l'Italie dans le cadre de la troisième journée du Tournoi. Les deux équipes ont pour habitude de ne croiser le fer qu'une fois par an lors du 6 Nations. Avec, au bout, une victoire tricolore en général. L'Italie n'ayant battu les Bleus qu'à trois reprises dans son histoire.

Cette année, Tricolore et Azzurri se retrouvent non pas 52 semaines plus tard, mais seulement cinq mois après leur dernier affrontement. Comme en 2015 en Angleterre, les deux nations ont croisé le fer à la Coupe du monde. Un match que n'ont certainement pas oublié les Transalpins. Et pour cause, ils en avaient pris 60 sur la pelouse de l'OL Stadium durant la phase de poules. RUGBY. XV de France. Grill Défend l'Approche humaine de Galthié : ''Il a voulu resserrer ses hommes''Un match qui avait suivi une autre débandade dans cette même enceinte une semaine plus tôt face aux All Blacks avec près de 100 points dans la besace. A l'époque, nos voisins avaient tenté de se remotiver après cette fessée historique en vue du match face aux Tricolores. Ils pensaient avoir les arguments pour faire douter la bande à Galthié. Malgré leur envie, ils n'avaient rien pu faire, encaissant pas moins de huit essais, avec des doublés de Penaud et Moefana.

De la revanche dans l'air

Ce dimanche, on peut facilement imaginer que leur motivation sera décuplée. Il y a clairement de la revanche dans l'air. Non seulement par rapport à cette déculottée reçue à Lyon, mais aussi par rapport à la défaite 36 à 0 concédée à Dublin contre l'Irlande lors de la deuxième journée. Les Italiens avaient, comme souvent, bien entamé lors Tournoi avec un cours revers 24 à 27 face à l'Angleterre à Rome.

A l'orée de cette troisième journée, que peut-on attendre de ce match ? L'Italie va-t-elle à nouveau sombrer sous les assauts français ? Le contexte est différent, mais il y a tout de même de l'enjeu. A l'automne, les Français avaient les quarts de finale du Mondial en vue. Une défaite, et c'était la porte. La motivation était toute trouvée. XV DE FRANCE. Abadie en renfort, Tuilagi mis de côté... Voici la composition probable face à l'ItalieDimanche, les hommes de Fabien Galthié savent que la moindre défaite mettra sans doute un terme à leurs espoirs de remporter ce Tournoi. Ce serait surtout, en plus d'être historique, un gros coup d'arrêt pour cette équipe de France. Ce match doit en effet servir aux Tricolores à retrouver de la confiance en attaque aussi bien qu'en défense. Il arrive à point nommé au milieu du 6 Nations pour ensuite monter en puissance sur les deux derniers matchs.

Des Bleus diminués ? Un peu

Alors, oui il manque du monde côté français, mais il ne faut pas oublier que c'était aussi le cas en octobre dernier. Ni Dupont, Ntamack n'étaient présents. La composition qui sera annoncée vendredi devrait ressembler à peu de choses près à celle de l'époque. Manqueront cependant à l'appel des joueurs importants dans le paquet d'avants comme Alldritt, Jelonch et Flament. Mais tous les autres sont sur le pont.

Une continuité qui laisse penser que cette équipe de France est capable de réaliser un match plus abouti que les précédents. Néanmoins, il leur faudra être dominants devant et appliqués derrière comme cela avait été le cas lors de ce match de poules. Les protégés de Galthié ont bien conscience que c'est mettant leur adversaire sous pression qu'ils pourront ensuite laisser parler leur talent. XV de France. Lebel, Depoortère, Abadie... Ces joueurs qui peuvent rabattre les cartes face à l'ItalieOn peut penser que les locaux vont vouloir faire un gros début de match à l'image de leur prestation du Mondial. A l'époque, Penaud avait marqué à la 2e, Bielle-Biarrey avant le quart d'heure et Ramos à la 22e. Ce qui avait assommé les Italiens, et ravivé le douloureux souvenir du match contre la Nouvelle-Zélande. Ils n'avaient ensuite jamais été en mesure de répliquer, subissant les attaques françaises avant et après les citrons.

Ce serait le scénario idéal pour cette équipe de France qui a donné l'impression de se chercher alors qu'elles disposent de toutes les qualités pour produire un rugby spectaculaire. On signe tout de suite pour un succès de la même ampleur qu'à la coupe du monde. Mais si les Bleus parviennent déjà à l'emporter de manière sereine sans se faire peur comme en Écosse et sans donner des points trop facilement à l'adversaire, c'est un scénario qui conviendra sans doute à beaucoup de monde.