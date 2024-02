XV DE FRANCE. Abadie en renfort, Tuilagi mis de côté... Voici la composition probable face à l'Italie

L'équipe de France reçoit ce dimanche la Squadra Azzurra à Lille, pour le compte de la troisième journée de ce Tournoi des 6 Nations. L'occasion de se pencher sur la composition probable.

Du classique, à une exception près...

Bien que tout n'ait pas fonctionné il y a deux semaines en Écosse, Fabien Galthié et son staff ont décidé de ne pas tout chambouler face à l'Italie. Évidemment, la blessure de Grégory Alldritt laisse une place de libre, et nous verrons sûrement une nouvelle tête en équipe de France. Sinon, on prend les mêmes, et on recommence.

Pour débuter, comme face au XV du Chardon, Baille, Mauvaka et Atonio seront titulaires en première ligne, laissant Aldegheri, Marchand et Taofifenua sur le banc. La place de finisseur entre Aldegheri et Priso a été source d'une longue réflexion, mais le Toulousain enchaîne une nouvelle cape.

En deuxième ligne, le tandem Woki / Gabrillagues est aligné, et la "surprise" se passe sur le banc de touche. Comme face à l'Écosse, Roumat sera privilégié en deuxième ligne, et non pas en troisième ligne comme il a l'habitude d'évoluer en club. Il sera accompagné de Taofifenua, qui éjecte alors le jeune Posolo Tuilagi.

En troisième ligne, la blessure de Grégory Alldritt permet d'abord à son coéquipier en club, Paul Boudehent, d'être titulaire sur le flanc de la mêlée. Charles Ollivon conserve sa place de titulaire, et François Cros se décale en qualité de numéro 8, comme lors de sa fin de match à Murrayfield. C'est du côté des finisseurs que nous verrons pour la première fois en équipe de France le talentueux Esteban Abadie, qui sera ainsi seul pour couvrir les postes de la troisième ligne.

Ensuite, chez les trois quarts, rien ne bouge ! La charnière bordelaise reste en place, et Lucu devrait garder sa place de titulaire, Le Garrec étant sur le banc. Danty et Fickou sont, eux aussi, reconduits et en quête de stabilité au centre du terrain. Sur les ailes, les autres joueurs de l'UBB, Penaud et Bielle-Biarrey, enchaînent également.

À l'arrière, Thomas Ramos conserve logiquement sa place, et Moefana sera le deuxième trois quarts remplaçant, et pourra ainsi rentrer au centre ou à l'aile.

Pas véritablement de grand changement sur cette composition, et des joueurs comme Léo Barré, Nicolas Depoortère, Émilien Gailleton, Maxime Lamothe ou encore Antoine Gibert devront encore patienter.