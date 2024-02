VIDEO. Une bombe, un taureau, un Tuisova BIS : voici la nouvelle bombe du Super Rugby

Si vous suivez le Super Rugby et le NPC, vous connaissez le surpuissant Timoci Tavatavanai. Le Fidjien vient de signer aux Highlanders, et pourrait prendre une autre dimension.

Mais bon, à l’issue d’un bon vieux Aurillac vs Rouen sous 2 degrés, un vendredi soir sur Canal Plus, vous serez bien contents, dès le lendemain matin, de pouvoir vous redonner le sourire avec les résumés du championnat le plus spectaculaire de la planète. Et les Crusaders vs Blues, Brumbies vs Reds ou Chiefs vs Hurricanes qui vous attendent.

Désormais orphelins de leur légende la plus ultime Aaron Smith, et ses quelque 185 matchs et 35 A ce propos, vous avez vu, on a cité toutes les franchises néo-zélandaises sauf les Highlanders , et ses quelque 185 matchs et 35 essais avec eux, les hommes de Dunedin vont-ils être le souffre douleur des autres équipes du pays des Kiwis ?

LA nouvelle star du Super Rugby cette année. En 2024, on ne parierait pas trop sur ça… Car si les Landers sont la formation traditionnellement la plus faible de l’archipel, ils peuvent toujours compter sur quelques cadres importants comme Folau Fakatava Ethan De Groot ou Billy Harmon . Surtout, ils ont signé ce qui sera probablementcette année.

Le clone de Josua Tuisova

Timoci Tavatavanawai , ce nom ne vous dit rien ? Au-delà de l’aspect imprononçable de la chose, si vous êtes aussi fidèles au Rugbynistère que Camille Chat ne l’est à une séance de muscu, vous vous souvenez probablement d’une rapide présentation qu’on avait fait de lui il y a près de 2 ans.

Lui est un ailier de 25 ans, culmine à 1m82 et affiche plus de 110 plombes sur la balance. Sa spécialité ? Mettre des culs à tout le monde. Et en toute honnêteté, à part avec Josua Tuisova, on n’a jamais vu ça ! Extrêmement difficile à mettre au sol, "Jim" profite de son centre de gravité extrêmement bas pour être un poison pour les défenseurs.

Auteur de 6 essais en 11 matchs de NPC avec les Tasman Makos en 2023, et de 8 essais en 20 partied de Super Rugby jusqu’ici, le Fidjien de Nausori compte bien définitivement exploser dans la principale compétition sudiste, cette année. Et avec les gros matchs de préparation qu’il a faits, toute la presse locale (et les supporters) n’attend déjà que sa première apparition officielle sous les couleurs bleu et jaune. Celle-ci devrait se faire samedi prochain, face aux Moana Pasifika. Son ancienne franchise, tiens, tiens…