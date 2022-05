VIDEO. Il met des culs à tout le monde, c'est le Tuisova du Super Rugby : Timoci Tavatavanawai

Ailier surpuissant, très explosif et musculeux, le jeune Tavatavanawai (1m87 pour 111kg) explose en Super Rugby cette saison. Sous ses airs de Josua Tuisova.

Il est Fijdien, joue essentiellement à l'aile, mesure 1m87, pèse 111kg et met des culs à tout le monde : vous pensez à ? Josua Tuisova ? Eh non ! Car le principal intéressé n'a que 24 ans et à défaut d'évoluer en Top 14, fait ses armes en Super Rugby avec les Moana Pasifika. Prenez votre respiration, il s'agit de Timoci Tavatavanawai. Lui ? C'est un garçon qui a joué jusqu'à tard aux Fidji, avant d'être repéré et signé par les Tasman Makos, engagés dans ce qu'on appelle communément l'ITM Cup, aujourd'hui Bunning NPC. VIDEO. Top 14. Tuisova marche sur Abzhandadze mais le Géorgien refuse d'abdiquer !Avec la province basée à Nelson, d'où est issu notamment David Havili, le Fidjien a frappé fort pour ses débuts l'an passé, inscrivant, 5 essais en 11 rencontres tout en étant élu "Rookie of the year" au passage. Et puis, puisque les franchises des Fidjian Drua et des Moana Pasifika ont intégré le Super Rugby cette saison, cette dernière lui a donné sa chance, pour compléter une ligne de 3/4 déjà bien garnie en beaux bébés (Solomone Kata 104kg, Levi Aumua 114kg...). Là, le très explosif Tavatavanawai détonne par sa (sur)puissance : la semaine dernière face aux Melbourne Rebels, il a tout simplement sorti une prestation de dingue ! Guettez plutôt ses statistiques : 12 plaquages cassés, 141 mètres parcourus et 1 essai pour couronner le tout.

Et surtout, au milieu de tout ça, "Jim" a mis sur fait exploser toutes les "stars" australiennes des Rebels comme du popcorn. Le cartoucheur officiel Harry Wells ? À moitié KO sur l'une de ses charges. L'ancien palois Matt Philip ? Il a beau afficher 117kg pour près de 2m, il a fini sur les fesses comme un petit garçon. Andrew Kellaway, le serial marqueur des Wallabies ? Lui a passé un calvaire, devant se coltiner l'ailier des Pasifika toute l'après-midi. Bref, après 3 premiers matchs un peu plus discrets niveau chiffres, Tavatavanawai s'est clairement fait un nom auprès de toute la communauté du Super Rugby. Et alors que ses compères Haboyi ou Rayasi cartonnent depuis le début de saison, il semblerait que ça soit à son tour de rentrer dans la confrérie des "ailiers cheatés du Super Rugby". En 4 rencontres, il a tout de même inscrit 2 essais et "assis" la moitié de ses adversaires... Tuisova sort de ce corps !

Barrett, Tuivasa-Sheck, Matera... les 5 joueurs à suivre durant le Super Rugby Pacific