Vos matchs de rugby Castres/Toulon et Toulouse/Oyonnax à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas de Tournoi cette semaine. Le XV de France est au repos après sa victoire à l'arrachée en Ecosse. Une pause qui va permettre aux Bleus de travailler en vue de la réception de l'Italie le 25 février. Nul doute que l'on devrait voir un visage encore plus combatif de la part des Tricolores.

En attendant, le Top 14 reprend ses droits cette semaine avec la 15e journée. Après de longues semaines sur le pont depuis la coupe du monde, les joueurs du championnat ont eu aussi eu droit à des vacances bien méritées. Elles ont été de courte durée, mais elles ont été bénéfiques.

Les rencontres vont s'enchaîner avec peu de pauses jusqu'à la fin de la saison. On jouera même la semaine prochaine lors de la troisième journée du 6 Nations. En attendant, quelles sont les affiches de la semaine ?

Dimanche, Toulon ira défier Castres pour clôturer le week-end. Les succès varois dans le Tarn sont rares ces dernières années. Et le CO doit relever la tête après le revers concédé à la maison face à Clermont lors de la J13.

Samedi, Lyon et la Rochelle ouvriront le bal dès 15h. Les Maritimes n'ont pas oublié la défaite subie il y a presque un an lors de la venue des Lyonnais à Deflandre (16-20). Ils ont sans doute à cœur de leur rendre la pareille.

UBB vs Pau sera aussi un des matchs à suivre ce samedi entre le 3e et le 9e du championnat. Les Palois avaient démarré fort, mais accusent le coup depuis quelques semaines avec un revers à domicile face à Castres.

Ils ne sont pas les plus efficaces en déplacement, mais Bordeaux est privé de ses cadres et pourrait subir une fois de plus la loi des visiteurs comme face à Paris le 27 janvier dernier. Des Parisiens qui recevront l'USAP tandis que le Racing 92 accueillera Montpellier. De son côté, Toulouse reçoit Oyonnax et Clermont se déplace à Bayonne.

TOP 14 - 15E JOURNÉE :

SAMEDI 17 FÉVRIER

DIMANCHE 18 FÉVRIER

Castres vs Toulon à 21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Pierre Fabre

JEUDI 15 FÉVRIER

VENDREDI 8 FÉVRIER