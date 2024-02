RUGBY. Plus malin, le Super Rugby trouve un moyen de contrer la ''loi Dupont''

Si on vous dit Super Rugby, vous nous dites ? Certainement jeu et vitesse, et ce n'est pas près de changer ! Le championnat de l'hémisphère sud a trouvé un moyen d'anéantir la fameuse "loi Dupont".

Si vous avez suivi le rugby, de près ou de loin, ces derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de la "loi Dupont". Celle-ci fait débat en France, mais pas que, car la planète rugby semble rivée sur cette faille qu'a pu exploiter le capitaine du XV de France.

Ce dernier avait mis cette règle en lumière il y a plus d'un an et demi, et depuis, les Britanniques appellent cette spécificité ainsi. Pour faire clair, cette règle s'applique lorsqu'un joueur s'apprête à taper un coup de pied, et que ses coéquipiers sont positionnés devant lui, en étant alors hors-jeu. Ces derniers sont alors remis en jeu de deux manières possibles.

Premièrement, si le buteur monte après son coup de pied, et les dépasse pour les remettre dans le jeu. Deuxièmement, si le joueur de l'équipe adverse qui réceptionne la balle effectue une course de cinq mètres vers l'avant ou passe le ballon ou effectue un coup de pied.

C'est donc dans ce deuxième cas de figure que la "loi Dupont" a donné des scènes plus que cocasses sur la pelouse de Murrayfield le week-end dernier. Des joueurs au milieu de terrain totalement figés, avec le buteur qui l'était également. Cette scène a duré plusieurs secondes, dans une bronca de hurlement et a été répétée plusieurs fois.

XV DE FRANCE. Ramos l'admet : ''On peut faire mieux'', Le débriefing sans filtre d'une victoire à l'arrachée

Le Super Rugby contourne la règle

Via un communiqué, le Super Rugby a précisé : "Les défenseurs resteront hors-jeu jusqu'à ce qu'ils soient mis en jeu par un coéquipier placé derrière le botteur (et donc en-jeu) ou par le botteur lui-même."

De ce fait, nous ne verrons pas de joueurs dans l'hémisphère sud reproduire les scènes aperçues en Écosse. Les défenseurs qui sont restés au milieu du terrain ne pourront pas défendre sur le joueur ayant reçu le coup de pied, même si ce dernier parcours plus de 5 mètres. Les défenseurs devront automatiquement être remis en jeu.

Cette règle permet alors plus de jeu, et les défenses devront donc s'adapter. Kévin Malloy, le président du Super Rugby Pacifique, est revenu sur ce changement, qui va, selon lui, dans le sens de l'histoire de ce championnat : "Nous voulons créer un jeu passionnant pour nos fans et agréable pour nos joueurs. Cela se concrétise en partie par le fait de voir nos joueurs porter le ballon plutôt que d'échanger plusieurs coups de pied dans une bataille territoriale. Nous sommes à l'écoute de nos fans et avec le soutien total de New Zealand Rugby, de Rugby Australia et de nos entraîneurs, nous avons répondu avec un petit changement qui, selon nous, pourrait faire une grande différence."