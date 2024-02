XV DE FRANCE. Ramos l'admet : ''On peut faire mieux'', Le débriefing sans filtre d'une victoire à l'arrachée

Auteur d'une bonne prestation face à l'Écosse, l'arrière du XV de France est revenu sur la victoire des siens. Il espère que ce succès sera le déclic de cette nouvelle aventure.

La victoire, forcément synonyme de joie

Oui, tout n'a pas été parfait pour nos Bleus, loin de là même, mais dans les moments plus compliqués, il faut savoir se contenter de chaque victoire. Thomas Ramos en est conscient, et il s'est livré pour l'Équipe sur cette victoire acquise dans la difficulté.

Le Toulousain avoue avoir été soulagé à la fin du match, en témoigne les nombreuses scènes de joies observées :"De la joie mais aussi beaucoup de soulagement. Il y avait en plus cette longue attente avant la dernière décision de l’arbitre. On voit tous les ralentis qui passent dans le stade… Ça aurait été dur à encaisser de perdre comme ça, car on avait réussi à repasser devant. On avait bien défendu notre ligne sur les moments importants, donc à la fin on souffle un coup."

Compétiteur dans l'âme, ce dernier n'espère pas faire figuration sur les prochaines rencontres, et garde encore la victoire finale en tête : "Si vous perdez le match sur cette dernière action, ce n’est plus du tout le même début de Tournoi. Deux défaites d’affilée, ça aurait fait très mal à la tête. En venant gagner en Écosse, sachant qu’on n’est pas à l’abri d’une défaillance irlandaise sur le Tournoi, même s’ils ont l’air de maîtriser leur sujet, on garde une chance si on reste sérieux sur les trois matches qui restent."

XV DE FRANCE. Fickou admet ses faiblesses mais promet une revanche : L'Importance du soutien de Galthié



Une belle victoire, mais Ramos relativise

À la fin du match ce week-end, Grégory Alldritt, qui portait le brassard de capitaine, a lancé que cette victoire était l'une des plus belles en équipe de France. Dans le même sens, son sélectionneur paraissait très heureux, voire touché par le comportement de ses hommes.

Bien qu'il soit aussi satisfait du résultat, Thomas Ramos s'est montré plus lucide sur la rencontre : "Quand on repart sur une nouvelle aventure, on a besoin d’une victoire avec un état d’esprit. Je pense qu’hier (samedi), c’est une belle victoire sur cet aspect. Après, on est tous conscients qu’on est capables de faire mieux en termes de contenu. Parfois, quand il pleut, que les conditions sont difficiles, face à une équipe de cette qualité qui n’a d’ailleurs pas beaucoup envoyé de jeu non plus, il faut se raccrocher à d’autres points que le jeu et à ce niveau-là, on a répondu présents."

Également conscient du potentiel offensif de l'équipe de France, Thomas Ramos espère un déclic suite à cette victoire. Le trois quarts polyvalent reconnaît que le contenu n'a pas été à la hauteur souhaitée : "La victoire peut parfois faire oublier ce qui s’est passé pendant le match, car vous avez tellement besoin de gagner. Je ne vais pas non plus dire « peu importe comment on a gagné » mais, encore une fois, on a été très forts défensivement et bien meilleurs sur les phases de combat et de collision par rapport à l’Irlande. Mais on sait aussi que sur notre jeu offensif, avec la qualité des joueurs qu’on a, on est capables de mieux."

"À nous de travailler, d’être plus dans l’échange et la prise d’initiative pour mieux nous exprimer sur le terrain. Peut-être que cette victoire va permettre de nous libérer sur les matches qui arrivent."