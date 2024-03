RUGBY. Top 14. Pourquoi le transfert audacieux de Yoan Tanga à Paris est-il une manœuvre judicieuse ?

Yoan Tanga quittera La Rochelle pour le Stade Français. Un choix audacieux mais stratégique pour sa carrière. Découvrez pourquoi ce transfert est une bonne opération.

Ce jeudi, L'Equipe confirme ses précédentes informations en annonçant le départ à la fin de la saison de Yoan Tanga pour Paris. Il reste néanmoins des détails à régler puisque le Tricolore est sous contrat jusqu'en 2025. L'annonce du transfert du 3e ligne tricolore de La Rochelle pour rejoindre les rangs du Stade Français pourrait en surprendre plus d'un. Mais pourquoi ce transfert est-il une manœuvre judicieuse pour la carrière de Tanga ?

🟡⚫ VIDÉO 100% Rugby - Son enfance, sa croyance, ses passions et ses ambitions : extrait du portrait du 3e ligne rochelais Yoan Tanga à écouter jeudi à 6h45 et 8h30 sur @Bleu_Rochelle @ClubBagnards @AvecXv @staderochelais @YoanTanga pic.twitter.com/rrFhVevxWL — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) March 27, 2024

Tout d'abord, cette transition représente un nouveau chapitre prometteur pour le troisième ligne centre international. En décidant de rejoindre la capitale, Tanga opte pour un club une ambition renouvelée, notamment après avoir sécurisé des talents comme le talonneur international italien Giacomo Nicotera. Paris, en quête d'un numéro 8 international, voit en Tanga le profil idéal pour renforcer son pack dans les confrontations à venir. RUGBY. Top 14. Un geste plus Fort Que Les Mots : La célébration marquante de Yoan Tanga (La Rochelle) après son essaiLe Tricolore, après une saison marquée par une blessure au pectoral qui l'a éloigné des terrains pendant une période cruciale, cherche à rebondir. Ses performances, lorsqu'il est en forme, ne laissent aucun doute sur son apport sur le terrain : un véritable dynamiteur capable d'avancer ballon en main, de franchir les défenses et de se montrer décisif dans les moments clés. Son match contre Castres en novembre dernier est une preuve éloquente de ce qu'il peut apporter à une équipe. Il compte d'ailleurs 19 feuilles de match cette saison pour 16 titularisations.

On parle d’un chèque de 250.000 à 300.000€ du SF pour racheter la dernière année de contrat de Yoan Tanga. Sachons utiliser cet argent intelligemment mais j’ai pas crainte dessus. #FievreSR pic.twitter.com/a78D2BinVM March 28, 2024

Ce transfert s'inscrit cependant dans une logique sportive indéniable. La Rochelle, bien que regrettant sûrement le départ d'un joueur de la trempe de Tanga, semble préparer l'avenir en laissant place à ses jeunes espoirs, un choix ambitieux mais risqué. La politique de la formation est certes louable, mais elle nécessite du temps pour porter ses fruits. Cependant, le double vainqueur de la Champions Cup ne manque pas de joueurs à ce poste pour les années à venir à commencer par les Tricolores Alldritt et Boudehent, mais aussi le Fidjien Botia, l'ancien international U20 Haddad et Cancoriet. Ce qui en fait l'une des meilleures troisièmes lignes du monde. RUGBY. Suréquipée, La Rochelle possède les meilleurs troisièmes lignes du monde !Tanga, de son côté, se voit offrir une opportunité d'être un acteur clé du projet parisien, dans une région qu'il connait bien puisqu'il est né à Bondy et a joué à Tremblay-en-France à ses débuts. Pour rappel, le Stade Français va perdre Giovanni Habel-Küffner au profit de Bayonne à la fin de la saison. On peut donc penser qu'il sera titulaire à Jean-Bouin. Du côté des supporters, on estime que ce transfert présente un double avantage. Pour La Rochelle, c'est l'occasion de libérer un salaire conséquent tout en faisant confiance à ses jeunes pousses et à des joueurs polyvalents capables de couvrir différents postes. Pour le Stade Français, l'arrivée de Tanga s'apparente à joli coup, le 3e ligne ayant toutes les qualités requises pour devenir une pièce maîtresse de leur dispositif.

Au-delà des considérations purement sportives, il est crucial de souligner l'aspect mental et la résilience d'un joueur comme Yoan Tanga. Malgré les déceptions et les épreuves, notamment une préparation à la Coupe du Monde interrompue par une blessure, Tanga a su rester focalisé, tirant des leçons de chaque expérience pour revenir plus fort. "C’est le destin. Je suis croyant, les choses n’arrivent pas par hasard. C’était comme ça qu’il fallait que ça se passe", confiait-il à Sud-Ouest en octobre dernier après sa blessure. XV DE FRANCE. Diminué physiquement, Yoan Tanga ne jouera pas contre l'Écosse !Le choix de Yoan Tanga de rejoindre le Stade Français n'est pas qu'une simple transaction entre deux clubs. Et ce, même si le salary cap rentre sans doute en ligne de compte afin de conserver un élément comme Will Skelton, pour l'heure engagé jusqu'en 2025. C'est donc une décision mûrement réfléchie pour le joueur. Le troisième ligne va connaitre son cinquième club pro après avoir porté les couleurs de Castres dès 2013 avant un départ à Agen. Il avait ensuite signé au Racing 92 jusqu'en 2022. A 27 ans, il quitte une formation qui enchaîne les finales et les titres pour une équipe qui n'a rien remporté depuis presque dix ans mais qui n'en reste pas moins ambitieuse.

Actuellement leader du Top 14 à l'orée de la 20e journée, le Stade Français est un candidat sérieux au titre cette année. Outre Tanga, Paris pourra compter l'an prochain sur l'excellent Costa Storti, un Samuel Ezeala qui a retrouvé son punch à Pau sans oublier le prometteur Joe Jonas en provenance de Biarritz. Il se murmure aussi que le Stade Français lorgne avec insistance l'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert. De quoi nourrir des ambitions pour l'avenir. RUGBY. L'UBB face au challenge de garder Matthieu Jalibert contre les offres alléchantes du Top 14