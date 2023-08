XV DE FRANCE. Diminué physiquement, Yoan Tanga ne jouera pas contre l'Écosse !

C'est une des mauvaises nouvelles de cette semaine de préparation de l'équipe de France, Yoan Tanga ne jouera pas face à l'Écosse ce week-end. Le Rochelais est blessé au pectoral.

Mauvaise nouvelle pour les Bleus

Lors de la séance d'entraînement aujourd'hui à Capbreton, Yoan Tanga était sur le côté en train de regarder ses coéquipiers, selon Rugbyrama. Une blessure au pectoral serait la cause de cette mise à l'écart. Performant face aux Écossais, le troisième ligne de La Rochelle aurait certainement fait partie des 23 joueurs sélectionnés pour le second match amical à Saint-Étienne. Nous ne savons pas encore si cette blessure est d'une longue durée, mais à l'heure où chaque point compte pour intégrer la liste des 33 joueurs pour la Coupe du monde, ceci reste une très mauvaise nouvelle.

RUGBY. Au milieu des vacanciers, l'équipe de France continue sa préparation pour la Coupe du monde.

En plus de cela, cette énième blessure en troisième ligne handicape un peu plus le staff de l'équipe de France, qui doit déjà composer sans François Cros et Anthony Jelonch. Néanmoins, Sekou Macalou et Paul Boudehent ont pris la relève à ce poste. D'ailleurs, le troisième ligne de La Rochelle devrait fêter sa deuxième sélection d'affilée face à l'Écosse ce week-end.

Les titulaires probables

Les jours avancent vers ce deuxième choc européen et les joueurs qui vont débuter se précisent. Nul doute que nous allons retrouver les habituels titulaires, et surtout dans la ligne de trois-quarts. Le tandem Dupont-Ntamack est attendu à la charnière, tout comme la paire de centres Danty-Fickou et Thomas Ramos à l'arrière. Damian Penaud devrait aussi être de la partie, au côté de Gabin Villière qui retrouve la sélection.

Dans le pack, une première ligne 100% toulousaine devrait démarrer, avec Baille, Marchand et Aldegheri. Cameron Woki conserverait sa place à l'attelage, avec Thibault Flament, un autre Toulousain. Enfin, L'inévitable Alldritt récupérera le numéro 8, accompagné de Charles Ollivon, vice capitaine, et de Paul Boudehent.

RUGBY. Vakatawa de nouveau sur les terrains ? Oui, mais...