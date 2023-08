RUGBY. Au milieu des vacanciers, l'équipe de France continue sa préparation pour la Coupe du monde

Après plusieurs stages et aller-retour pour Marcoussis, l'équipe de France a posé ses valises à Seignosse, dans les Landes. Pendant 3 semaines, nos Bleus vont pouvoir retrouver leur famille.

Au beau milieu des touristes !

Pour les trois prochaines semaines, les joueurs de l'équipe de France vont pouvoir profiter du soleil des Landes, près de Capbreton, dans la petite ville de Seignosse. Les hommes de Fabien Galthié n'auront cette fois pas d'hôtel privatisé, comme pour préparer le Tournoi des 6 Nations dernier. Ils seront logés à la même enseigne que tout le monde, dans des mobil-homes du village vacances Natureo.

Interrogé par Midi Olympique,Bastien Chalureau révèle apprécier le cadre : "Nous sommes totalement fondus avec eux dans le camping, raconte Chalureau. Il n’y a pas de dissociation. Il y a juste au niveau du restaurant qu’il y a une petite coupure. Sinon, nous discutons avec eux, si nous voulons faire une partie de ping-pong avec eux, nous pouvons."

Les retrouvailles avec la famille

Ces trois semaines dans les Landes seront aussi l'occasion pour les coéquipiers d'Antoine Dupont de retrouver leur famille, leurs proches également. Ces retrouvailles permettront aux Bleus de ne pas changer leur mode de fonctionnement en club, toujours dans une logique de performance. L'équilibre émotionnel semble être pris très au sérieux par le staff de l'équipe de France, une nouveauté.

Le centre de La Rochelle, Jonathan Danty, qui n'a pas encore joué cet été, mais qui reste un cadre de cette équipe, revient sur cette nouvelle formule, lui qui est désormais un jeune papa : "Nous avons chacun notre mobil-home. Ça nous permet de faire notre petite vie quand on a fini l’entraînement, de voir nos familles, nos proches. Ça change de ce qui a pu être fait avant, puisque généralement, ça partait pendant trois mois et il y avait très peu de contact avec les familles. Là, on peut voir nos compagnes, nos enfants. C’est un peu notre quotidien en club, on partage les nuits du petit. Il y a un peu de fatigue, mais ce n’est que du bonheur, car ça nous permet de ne pas partir trop loin de la maison."

Dernière ligne droite

Ce stage de trois semaines viendra clôturer la préparation estivale des Bleus avant la Coupe du monde, qui dure déjà depuis le 5 juin, avec des joueurs qui ont fini le championnat plus tôt. Après deux stages à Marcoussis et un autre à Monaco, les organismes comment à être fatigués. Néanmoins, cette parenthèse dans les Landes devrait permettre aux joueurs de se régénérer physiquement et mentalement, bien que ce ne soient pas encore les vacances, loin de là. Ce week-end, les Bleus rejoueront contre l'Écosse, pour ensuite défier les Fidji le 19 août, qui sera le dernier match avant l'annonce des 33 joueurs qui seront au Mondial. Cette annonce se tiendra à 13h, dans le journal télévisé de TF1. Ensuite, un match amical contre l'Australie viendra définitivement conclure la préparation.

Le public déjà présent dans les Landes

Ce mercredi, la direction de l'équipe de France a choisi d'ouvrir au public l'entraînement des Bleus, afin de rapprocher les supporters des joueurs. De ce fait, ce ne sont pas moins de 2700 personnes qui seront attendues sur le bord du terrain d'entraînement de Capbreton ! En effet, les billets mis à disposition par la FFR sont partis comme des petits pains, preuve que l'engouement pour le XV de France grandit de jour en jour avant le début de la Coupe du monde.

Le centre de La Rochelle estime que ce moment de partage est primordial, dans un sens comme dans un autre : "Ça nous aide d’avoir du soutien, de sentir que nous sommes supportés. Nous avons une très grosse échéance, les vacanciers peuvent venir profiter des entraînements et c’est toujours sympa de voir les petits jeunes avoir le sourire. Quand on était jeune, on adorait ça. Il y a une attente, c’est sûr, peut-être un poids, mais le contact avec les supporters, c’est l’âme du rugby, la convivialité, le partage. On doit montrer l’exemple et partager avec le public."