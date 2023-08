RUGBY. Vern Cotter Rejoint l'Aventure Roumaine à la Coupe du Monde

L'emblématique Vern Cotter, ancien maestro de Clermont et guide de l'Écosse, se greffe à l'équipe d'entraîneurs roumains pour la Coupe du Monde en France. La Fédération roumaine de rugby l'a annoncé avec fierté ce lundi, ajoutant ainsi une énergie nouvelle dans la quête des Chênes au Mondial.

