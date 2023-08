Vos Matchs de Rugby France/Ecosse et Angleterre/Pays de Galles à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce samedi, l'équipe de France retrouve l'Ecosse au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Les Bleus voudront l'emporter avant la coupe du monde.

Ce samedi, l'équipe de France retrouve l'Ecosse non pas à Saint-Denis mais au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Battus à Murrayfield malgré une très belle première période, les hommes de Fabien Galthié voudront remettre les pendules à l'heure à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde.



On peut penser que le staff va cette fois-ci faire confiance aux cadres. S'il était important de reposer les habituels titulaires après la très longue saison et une préparation physique intense, il est primordial également de leur donner du temps de jeu avant le premier match face aux All Blacks.



Les Ecossais comme les supporters s'attendent donc à voir Dupont et les Toulousains ainsi qu'Alldritt et ses coéquipiers du Stade Rochelais fouler la pelouse. Il est probable que l'encadrement propose une composition mixte avec l'équipe premium et les finisseurs. Galthié pourrait également redonner une chance à certains éléments en vue de l'annonce de liste de 33 joueurs pour le Mondial.



Les Tricolores ne seront pas les seuls revanchards ce week-end. Du côté de l'Angleterre, on veut également remettre les pendules à l'heure après la défaite concédée au Pays de Galles. Ces deux nations sont en quête de certitude avant le coup d'envoi du Mondial. Mais la pression est particulièrement forte sur les épaules du sélectionneur du XV de la Rose.



Notez que cette semaine, aucune des nations de l'hémisphère sud ne sera sur le pont. Les All Blacks, comme les Wallabies et les Springboks se reposent à l'instar de l'Irlande et de l'Argentine. On retrouvera tout ce bon monde le 25 août prochain.



Dans les autres rencontres, les Tonga se frottent au Canada après une Coupe des Nations du Pacifique totalement manquée. Les Îliens ont concédé trois revers en autant de matchs face au Japon, aux Samoa et aux Fidji. Pas la meilleure manière de préparer une Coupe du monde. Surtout quand on est dans la poule des Irlandais et des Sud-Africains.

MATCH TEST :

Jeudi 10 août

Tonga vs Canada à 2h

SAMEDI 12 AOÛT