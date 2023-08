RUGBY. Vakatawa de nouveau sur les terrains ? Oui, mais...

Ce fut l'une des agréables nouvelles de la semaine passée, RugbyPass avait annoncé que Virimi Vakatawa devait faire son retour sur les terrains de rugby ! Nous apprenons les détails de ce retour.

Un retour à une certaine condition

A seulement 30 ans, et lors de la saison 2022-2023, le staff du Racing 92 et ensuite celui de la Ligue Nationale de Rugby avaient pris la décision de sortir Vakatawa du circuit professionnel de rugby en France. À la suite d'un examen, des problèmes cardiaques avaient négativement évolué, mettant ainsi en danger la santé du joueur parisien. De ce fait, aucun club professionnel en France ne pouvait accueillir l'international français aux 32 sélections, malgré le talent de celui-ci.

Pour rappel, Vakatawa était suivi depuis 2019 pour ces mémés problème, avant la Coupe du monde au Japon qu'il a joué. En septembre 2022, le médecin du Racing 92 avait tenu une conférence de presse afin d'expliquer la pathologie de son joueur : "Au fil de sa surveillance, il est apparu lors des derniers examens que sa pathologie avait évolué, au point qu’on a saisi des experts cardiologiques pour refaire un point. Les avis sont unanimes : il ne faut pas prendre le risque de le laisser continuer à pratiquer une activité sportive de haute intensité. Je tiens à préciser que ce n’est pas une pathologie liée à la pratique du rugby, mais c’est une pathologie susceptible de le mettre en danger lors d’activités sportives intenses."

Néanmoins, le média britannique RugbyPass a annoncé la semaine dernière que Virimi Vakatawa se trouvait en Angleterre, afin de jouer contre le Samoa le 18 août prochain à Brive, avec les Barbarians britanniques ! Une nouvelle qui avait surpris tout le monde, car le centre n'a plus joué de match international depuis le 9 juillet 2022. En revanche, et d'après les informations d'Actu Rugby, ce dernier devra se munir d'une licence dans un club étranger à la France, afin d'être éligible à un match de cette envergure.

Un retour au plus haut niveau ?

Si l'ancien centre du Racing 92 participe bien à ce match amical, verra-t-on de nouveau Vakatawa sur les terrains de rugby ? Le joueur sera-t-il en mesure de reprendre sa carrière et de sortir d'une retraite prématurée ? Rien n'est sûr pour le moment, et ce dernier ne s'est pas exprimé quant à son avenir. Si les médecins et cardiologues français avaient été très clairs suite à la batterie d'examens passée par Vakatawa, un club anglais ou du Super Rugby pourrait tout à fait être en mesure de le recruter, suivant son état de forme, bien évidemment.

Bien qu'une place au sein du Racing 92 ait été proposée au Fidjien d'origine, aucune démarche n'avait été engagée de sa part. Ce dernier devait das un premier temps s'occuper de la formation, en suivant les pas de Joe Rokocoko, qui est en charge des Espoirs depuis 2021. Toujours proche des joueurs, Vakatawa fait régulièrement des aller-retour avec la France et son pays natal, sans pour autant être lié par un contrat au club de la capitale.

