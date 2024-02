RUGBY. Top 14. Un geste plus Fort Que Les Mots : La célébration marquante de Yoan Tanga (La Rochelle) après son essai

D'origine congolaise, Yoan Tanga a profité de son essai inscrit pour la Rochelle face à Lyon en Top 14 pour faire passer un message à la manière de Lukaku.

Le Stade Rochelais se déplaçait à Lyon ce samedi dans le cadre de la 15e journée de Top 14. Une rencontre qui a démarré sur un beau rythme. Si les locaux ont allumé les premières mèches, ce sont bien les visiteurs qui ont franchi la ligne de craie dès l'entame.

Le réalisme des Rochelais a payé dès la 8e minute après une pénaltouche qui a vu le troisième ligne tricolore Yoan Tanga mettre les cannes en bord de touche et résister à un dernier défenseur pour entrer en Terre promise.

Un essai qui a été suivi par une célébration symbolique de la part du joueur du XV de France. Lequel a mis une main sur bouche et une autre sur sa tempe, en formant une arme à feu.

Deux jours plus tôt, l'international belge Romelu Lukaku avait, lui aussi, célébré son but en Europa League avec l’AS Rome face à Feyenoord de la même manière.

Un geste qui a peut-être interloqué certains supporters. Celui-ci fait référence aux événements qui se déroulent dans l’est de la République démocratique du Congo.

"Le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda a procédé à des exécutions sommaires et au recrutement forcé de civils. En réponse à l’offensive du M23, l’armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d’exactions", expliquait le site Human Rights Watch il y a près d'un an. Les affrontements qui opposent l’armée congolaise et les groupes armés alliés au “Mouvement du 23 mars” se poursuivent encore aujourd'hui.

D'origine congolaise, Yoan Tanga a dont profité de cette mise en avant fortuite après son essai pour faire passer un message à la manière de Lukaku. Lequel avait posté une photo de son geste avec le message : "Libérez la RD Congo. Arrêtez le génocide."