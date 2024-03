RUGBY. L'UBB face au challenge de garder Matthieu Jalibert contre les offres alléchantes du Top 14

L'ouvreur du XV de France Matthieu Jalibert sera en fin de contrat en 2025. Les clubs de Top 14 intéressés vont prochainement pouvoir le démarcher.

Bordeaux va-t-il pouvoir conserver Matthieu Jalibert ? L'ouvreur du XV de France est en fin de contrat en 2025. Et le club s'active déjà sur sa prolongation. Et pour cause, Sud-Ouest rappelle que les formations intéressées pourront dès le 1er juillet lui faire des propositions officielles. Laurent Marti réfléchit donc activement à un moyen de conserver son numéro 10.

L'enfant du club va-t-il cette fois-ci céder aux sirènes d'une autre formation de Top 14 ? Ce n'est pas la première fois que l'avenir du demi d'ouverture affole le marché des transferts. En 2021, et alors qu'il était lié jusqu'en 2023 avec l'UBB, Jalibert était dans le viseur du Racing 92. Mais il avait choisi de rester pour deux années supplémentaires. XV DE FRANCE. Dézingué sur les réseaux, on vous explique pourquoi Jalibert a été loin d’être ''cata'' face à l’ÉcosseMais la situation n'est plus la même qu'à l'époque. Et d'aucuns se demandent si la formation girondine sera en mesure de le conserver face à des offres qui pourraient être supérieures à celle de l'UBB. Le numéro 10 est entré dans une nouvelle dimension. Notamment chez les Bleus où il est régulièrement aligné par Fabien Galthié.

"Une extension de son bail sera fatalement synonyme d’une nouvelle réévaluation salariale selon son entourage", indique nos confrères. Néanmoins, Bordeaux-Bègles a déjà fait des efforts financiers pour étoffer son effectif. Avec notamment l'arrivée de Damian Penaud. La direction va donc devoir la jouer finement pour éviter de dépasser le salary cap. XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert et le Tournoi des 6 Nations, une histoire pas tout bleu tout roseDans un premier temps, il va falloir négocier au mieux avec les joueurs en fin de contrat en 2024. Ils sont au nombre de 11 à l'heure actuelle, selon les informations de All Rugby. A commencer par Madosh Tambwe, dont le départ n'est pas encore confirmé. On sait également que cinq éléments ne porteront plus les couleurs bordelaises, avec trois départs à la retraite.

Mais le nerf de la guerre se situe sans doute au niveau des contrats allant jusqu'en 2025. Et c'est là que le casse-tête commence avec pas moins de 23 joueurs dans ce cas. Et non des moindres comme le centre du XV de France Yoram Moefana. L'UBB n'a d'ailleurs pas exclu de laisser partir certains de ces joueurs avant la fin de leur contrat. Thomas Jolmes et Tani Vili ont notamment été cités. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Deux Tricolores sur le départ à l'UBB ? ''On ne fermera pas la porte''Avec six arrivées annoncées, dont l'international écossais Jonny Gray, le recrutement ne serait encore pas bouclé. Aussi, le président bordelais ne connait pas encore véritablement sa marge de manoeuvre pour négocier avec Matthieu Jalibert. Il pourrait se retrouver coincer entre les exigences salariales de son joueur et le salary cap.

"Ça sera probablement un dossier pas simple, mais on va montrer à Matthieu notre volonté de le garder chez nous", a récemment confié le manager girondin Yannick Bru via TV7. L'UBB pourrait avoir à jouer des coudes avec le Stade Français selon Sud-Ouest. Le média avance que "le numéro 10 bordelais est une cible majeure pour le club de la capitale". XV de France. ''Assagi'', l’artiste Jalibert vers une nouvelle palette de jeu en Bleu ?Lequel va perdre Joris Segonds à la fin de la saison au profit de Bayonne. Un départ compensé pour l'heure par l'arrivée du jeune Louis Foursans-Bourdette en provenance de Montpellier. Mais à 22 ans, il n'a pas l'aura et l'expérience de Jalibert. C'est donc l'Anglais Zack Henry qui pourrait jouer les doublures du Tricolore si d'aventure il venait à signer à Paris.

Une chose est sûre, l'avenir de Matthieu Jalibert risque d'animer l'été 2024 voire le début du prochain exercice, comme cela avait été le cas avec Damian Penaud avant qu'il ne choisisse Bordeaux. L'UBB va très certainement devoir faire des choix et il n'est pas impossible que certains joueurs doivent partir pour conserver l'ouvreur du XV de France. Lequel aura le dernier mot dans cette histoire.