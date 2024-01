XV de France. ''Assagi'', l’artiste Jalibert vers une nouvelle palette de jeu en Bleu ?

Avant le Tournoi des 6 Nations, Matthieu Jalibert a expliqué qu’il était prêt à faire évoluer son style de jeu avec le XV de France.

Il est l’une des pièces maîtresses du XV de France, que cela soit depuis le banc ou dans le XV de départ. Aguerri au haut-niveau, Matthieu Jalibert fait évoluer son jeu depuis le début de saison. Actif dans une équipe de l’UBB aux talents aussi multiples que variés, il continue de briller.

Moins offensif dans le registre personnel, il se repose désormais plus souvent sur la force collective. À chaque match, il ne revêt plus aussi souvent ce costume de sauveur et de facteur X qu’il se donnait l’obligation de porter par le passé.

XV de France. Enfin une bonne nouvelle, 2 titulaires de retour avant le Tournoi des 6 Nations !

Jalibert, jouer en bonne compagnie

Dans un entretien accordé à L’Équipe Magazine, Matthieu Jalibert s’est livré sur son évolution et avoue s’être “un peu assagi” dans ses réactions sur et en dehors du terrain. Cette prise de recul lui a aussi permis de mettre en avant une autre de ses qualités : la gestion et l’animation offensive de sa ligne de trois-quarts.

XV de France. Avant le mondial, Matthieu Jalibert clôt le débat à l’ouverture des Bleus

Connu pour ses exploits personnels et pour être un ouvreur qui appelle les ballons pour les jouer, Matthieu Jalibert fait désormais plus souvent croquer les copains :

On parlait sans cesse de moi comme d'un joueur qui attaque de partout, incapable de gérer un match, mais je progresse et j'ai cette nouvelle corde à mon arc. Ça veut dire alterner, soulager les avants quand on est dans le dur. Je joue de mieux en mieux collectivement, et ça colle aussi avec l'histoire de l'UBB : une équipe plus performante, qui avance. J'ai un peu moins le sentiment de devoir forcer le jeu et de trouver les solutions individuelles. Je prends plaisir à distribuer, que ce soit à Bordeaux ou avec l'équipe de France. Et les grands connaisseurs de rugby pourront dire que je joue plus collectivement, c'est bien. (Sourire.)

S’il avoue qu’il a toujours quelques lacunes, notamment en défense, l’ouvreur se concentre sur le positif. Pour l’avenir, il essaye déjà de se forger une nouvelle palette technique, qu’il compte utiliser sur le long terme : “Depuis le début de la saison, je prends beaucoup de plaisir en animant et je vais continuer à grandir. Perdre en vivacité, peut-être être moins capable de faire des différences avec mes appuis. Je gagnerai autre chose et deviendrai sûrement un 10 plus animateur.”

XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert et le Tournoi des 6 Nations, une histoire pas tout bleu tout rose

Le XV de France, un terreau fertile ?

Pour déployer ce nouveau style de jeu, le Bordelo-Béglais a la chance d’avoir des joueurs de qualités à ses côtés, en club et en sélection. De plus, son association avec Maxime Lucu a trouvé de nouvelles couleurs. Depuis son retour du mondial, le numéro 9 n’hésite pas à se proposer plus souvent, voire à jouer indépendamment de son ouvreur, outrepassant son rôle de passeur-éjecteur qui lui a collé à la peau ces dernières années.

Jusqu’alors, l’association des deux joueurs se faisait en fin de match au niveau international. Pour la première fois de leur carrière, ils auront tous les deux les clés du camion d’entrée sur le Tournoi des 6 Nations à venir. Alors, tenteront-ils de reproduire le jeu vu en club ou bien appliqueront-ils le jeu de dépossession de Galthié à la lettre, profitant des quelques lueurs d’incertitudes adverses ? Réponse à venir dans les prochaines semaines…

RUGBY. Avec Dupont au 7, Maxime Lucu (UBB) prend des airs de gendre idéal