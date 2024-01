XV de France. Enfin une bonne nouvelle, 2 titulaires de retour avant le Tournoi des 6 Nations !

Ce samedi 27 janvier, le XV de France a vu Matthieu Jalibert et Jonathan Danty intégrer l’entraînement collectif, à une semaine du Tournoi des 6 Nations.

Récemment, le XV de France a connu quelques mauvaises nouvelles pour le Tournoi des 6 Nations. Les forfaits de Falatea, Flament, Jelonch et Meafou se sont enchaînés et ternissent les plans de Galthié et de son staff pour les prochaines semaines.

Néanmoins, les décideurs du groupe France peuvent se réjouir, Jonathan Danty et Matthieu Jalibert retrouvent l’entraînement. Ils peuvent tous les deux postuler pour la rencontre entre la France et l’Irlande au Vélodrome, le 2 février prochain.

Le XV de France possède-t-il (vraiment) le ''meilleur impact player au monde'', comme le dit Servat ?al

Danty, la reprise après la commotion

Pour le centre rochelais, sa dernière apparition sur un terrain était inquiétante. Complètement sonné après un plaquage mal effectué en Champions Cup, il avait dû céder sa place sur le terrain lors de Stade Rochelais - Leicester Tigers.

Commotionné, Jonathan Danty n’avait pas pu reprendre l’entraînement et n’avait logiquement pas fait le déplacement en Angleterre au sein du groupe de La Rochelle. Désormais, la période de 12 jours de repos obligatoire est pleinement écoulée et le centre a aussitôt repris l’entraînement.

XV DE FRANCE. Pas de Tournoi pour Bourgarit, Jonathan Danty out pour plusieurs semaines ?

Jalibert, maestro du XV de France

Pour Matthieu Jalibert, le staff du XV de France a préféré ménager l’ouvreur. Si une blessure du numéro 10 n’est pas à l’ordre du jour, l’encadrement tricolore a préféré ne pas prendre de risque. Ainsi, le joueur s’entraînait à part depuis le début du rassemblement, aux côtés d’un préparateur physique.

Pour le Tournoi des 6 Nations, son association avec Maxime Lucu est particulièrement attendue. Éblouissants en club, les deux Bordelo-Béglais veulent transférer leur excellent début de saison à l’UBB en sélection.

XV DE FRANCE. Matthieu Jalibert et le Tournoi des 6 Nations, une histoire pas tout bleu tout rose

Si Fabien Galthié poursuit avec les mêmes cadres que la fin de son précédent mandat, Jonathan Danty et Matthieu Jalibert devraient tous les deux obtenir une place de titulaires. Contre l’Irlande, leur expérience sera précieuse pour remporter un choc qui s’annonce d’ores et déjà comme la finale officieuse du Tournoi des 6 Nations 2024.