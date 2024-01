Le XV de France possède-t-il (vraiment) le ''meilleur impact player au monde'', comme le dit Servat ?

Si l’on salive de jour en jour encore un peu plus de l’approche du Tournoi, reconnaissons que l’actualité n’est pas des plus réjouissantes pour nos Bleus. Leur leader de combat Anthony Jelonch s’est de nouveau blessé gravement au genou le week-dernier et va devoir laisser ses partenaires de jeu jusqu’à la fin de l’année, probablement.